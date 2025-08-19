عدالت آموزشی محور اصلی اجلاس سراسری آموزش و پرورش

به گزارش خبرنگار مهر، سید بابک هاشمی‌نکو، شامگاه سه‌شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به اهمیت اجلاس رؤسای آموزش و پرورش سراسر کشور گفت: این اجلاس با محوریت توسعه عدالت آموزشی و پرورشی، گامی مؤثر در جهت ارتقا کیفیت آموزش و محرومیت‌زدایی از فضاها و تجهیزات مدارس کشور بوده است.

وی با بیان اینکه این برنامه از زمان شهیدان رجایی و باهنر بنیان‌گذاری شده و امسال برای سی‌وهشتمین بار برگزار شده است، افزود: با وجود وقفه‌هایی در دوران جنگ تحمیلی و همه‌گیری کرونا، استمرار این اجلاس نشان‌دهنده عزم جدی وزارت آموزش و پرورش در تحقق عدالت آموزشی است.

هاشمی‌نکو با اشاره به حضور هم‌زمان رؤسای مناطق آموزش و پرورش و مسئولان کشوری در تهران و مراکز استان‌ها، اظهار داشت: این اجلاس با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین برگزار شد و فرصتی فراهم آورد تا مناطق مختلف کشور دستاوردها و برنامه‌های خود را ارائه دهند. نقش ارزیابان در نظارت بر کیفیت برگزاری و نتایج اجلاس بسیار کلیدی بود.

وی ضمن قدردانی از تلاش‌های مدیرکل و معاونین ایشان در برگزاری بی‌نقص اجلاس، افزود: روابط عمومی و رسانه‌ها نیز در پوشش خبری و اطلاع‌رسانی این رویداد نقش مؤثری ایفا کردند.

مشاور وزیر آموزش و پرورش در ادامه با اشاره به دغدغه‌های مطرح‌شده در اجلاس، گفت: یکی از پرسش‌های مهم، شفافیت گزارش‌های مربوط به پیشرفت عدالت آموزشی بود که هنوز به صورت عمومی منتشر نشده است. همچنین نقش خیرین مدرسه‌ساز و میزان مشارکت آنان در تحقق عدالت آموزشی مورد بررسی قرار گرفت.

وی با تأکید بر لزوم کاهش فاصله‌های آموزشی، خاطرنشان کرد: تنوع ۱۷ گانه مدارس، هرچند فرصت‌های متنوعی ایجاد کرده، اما ممکن است عدالت آموزشی را تحت‌الشعاع قرار دهد. کاهش این تنوع نیازمند برنامه‌ریزی بلندمدت و نگاه راهبردی است.

هاشمی‌نکو با اشاره به اقدامات محرومیت‌زدایی در استان‌ها گفت: جمع‌آوری ۴۸ مدرسه سنگی و کانکسی و افتتاح مدارس نوساز در مهرماه، در استان چهارمحال و بختیاری گامی مؤثر در مسیر عدالت آموزشی است. همچنین استانداردسازی تجهیزات آموزشی و تخصیص بودجه نوسازی مدارس در دستور کار دولت قرار دارد.

وی افزود: برای کاهش فاصله‌های آموزشی بین مناطق شهری و روستایی، اقدامات متعددی از جمله ارتقا نیروی انسانی، تجهیز مدارس و بهبود زیرساخت‌ها انجام شده است. همچنین برنامه‌های فوری برای جذب نیروهای جدید از طریق آزمون‌های مختلف در حال اجراست.

مشاور وزیر آموزش و پرورش بر اهمیت برابری فرصت‌ها در کلاس‌های درس تأکید کرد و گفت: برنامه‌ها و سیاست‌های آموزش و پرورش بر اساس مفاهیم عدالت کمی و کیفی طراحی شده‌اند و تلاش می‌شود تا در کوتاه‌مدت و بلندمدت، این اهداف محقق شوند.