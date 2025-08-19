تشدید مقابله با قاچاق سوخت در میناب ۱۱ خودروی شوتی و سوخت بر توقیف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم طاهری اظهار کرد: در راستای دستورات ریاست قوه قضائیه برای مقابله با قاچاق سوخت و کمک به دولت برای حل مشکل ناترازی حامل‌های انرژی و با توجه به تأکیدات رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در این خصوص، دادستانی میناب با همکاری ضابطین نسبت به اجرای طرح ضربتی جهت تشدید مقابله با قاچاقچیان و انسداد مسیرهای قاچاق سوخت با هدف جلوگیری از تاراج منابع ملی در زمین و دریا اقدام نموده است.

طاهری تصریح کرد: بر این اساس طی ۲۴ ساعت اخیر با اجرای این طرح که از نظر نوع اقدامات و حجم کشفیات منحصر به فرد و قابل توجه می‌باشد، با هماهنگی مقام قضائی، مأموران فراجا، ۱۱ دستگاه خودروی شوتی و سوخت بر شامل ۹ دستگاه خودروی نیسان و ۲ دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ را در شهرستان میناب، شناسایی و توقیف کردند.

وی در ادامه افزود: بنابر گزارش مأموران، این خودروها بدون توجه به قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی با سرعت غیر مجاز در محورهای مواصلاتی شهرستان میناب در حال حرکت بوده اند که این موضوع علاوه بر اخلال در روند تردد خودروهای عبوری، مخاطرات زیادی را برای وسایل نقلیه مردم و سرنشینان آن‌ها ایجاد کرده بود.

وی با بیان اینکه خودروهای قاچاقچیان سوخت قصد عبور از شهرستان میناب و حرکت به سمت سواحل دریا را داشته اند، گفت: از این خودروها در مجموع بیش از ۱۴ هزار و ۵۰۰ لیتر سوخت گازوئیل و بیش از ۱۰۰۰ لیتر بنزین کشف و ضبط شده است.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان میناب در پایان تأکید کرد: به منظور حفاظت از امنیت و جان و مال مردم در محورهای مواصلاتی شرق استان هرمزگان و با هدف صیانت از سرمایه‌های ملی، دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان میناب از مبارزه با پدیده شوم قاچاق سوخت هرگز کوتاه نخواهد آمد و به همین منظور با استفاده از تمامی ظرفیت‌ها و امکانات، قاطعانه و بدون اغماض با قاچاقچیان مقابله خواهد کرد.