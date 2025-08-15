انهدام خطوط لوله انتقال سوخت قاچاق ۳ کیلومتری در میناب

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم طاهری دادستان عمومی و انقلاب شهرستان میناب اظهار کرد: در راستای صیانت از منابع ملی و مقابله بی‌امان با سودجویان و قاچاقچیان، مأموران مرزبانی شهرستان میناب با هماهنگی مقام قضائی پس از شناسایی خطوط لوله انتقال سوخت قاچاق در محدوده خورِ مجدر این شهرستان، نسبت به انهدام آنها اقدام کردند.

وی در ادامه افزود: این خطوط لوله انتقال سوخت به طول ۳۰۰۰ هزار متر توسط قاچاقچیان از زیر ماسه‌های ساحل به اعماق دریا کشیده شده بود و از این طریق، سوخت قاچاق به شناورهای تندرو انتقال می‌یافت که خوشبختانه با هوشیاری مأموران، کشف و منهدم شد.

طاهری همچنین بر تداوم اجرای طرح‌های مقابله‌ای با قاچاق سوخت به منظور جلوگیری از هدر رفت سرمایه‌های ملی تاکید و خاطرنشان کرد: قاچاق سوخت موجب تاراج بیت‌المال و ایجاد فاصله طبقاتی کاذب در منطقه شرق استان هرمزگان شده و علاوه بر بحران اقتصادی، آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی متعددی را به همراه داشته است.

دادستان میناب همچنین بر لزوم تشدید نظارت‌ها از سوی متولیان تولید و عرضه فرآورده‌های نفتی به منظور جلوگیری از قاچاق سوخت تأکید کرد و گفت: عدم نظارت بر روند عرضه فرآورده‌های نفتی، مسئولیت مدنی و کیفری متخلفین را به همراه خواهد داشت.