اعضای بسیج رسانه شهرستان جیرفت تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در آئین تجلیل از اعضای بسیج رسانه جیرفت که شامگاه سه شنبه برگزار شد امام جمعه جیرفت گفت: امروز مصادف با سالروز کودتای ننگین ۲۸ مردادماه است که این کودتا عبرت‌ها و درس‌های مهمی برای ما دارد.

حجت الاسلام میثم تارم، افزود: از آنجایی که مطالعه تاریخ کشورمان درس‌هایی برای ما دارد بنابراین مقام معظم رهبری بر مطالعه تاریخ کشورمان تاکید دارند.

وی گفت: مصدق با این تصور که می‌تواند از رفاقت با استعمار نوی آمریکا به نفع ایران بهره ببرد، مرتکب چند اشتباه اساسی شد.

وی افزود: مصدق تا لحظه آخر امید داشت که آمریکا حامی اوست، اما یکسال قبل از این، آمریکا و انگلیس با هم توافق کرده بودند که دولت مصدق را سرنگون کنند.

حجت الاسلام تارم، به انزوا کشاندن آیت الله کاشانی و نیروهای مذهبی را از اشتباهات مصدق برشمرد و اظهار کرد: مصدق با کنار زدن روحانیت و نیروهای مذهبی در واقع پشتیبانی مردم را از دست داد و اشتباه دیگر مصدق نزدیکی او به حزب توده بود.

امام جمعه جیرفت تاکید کرد: مهمترین درسی که می‌توانیم از کودتای ۲۸ مردادماه بگیریم اعتماد ناپذیری به قدرت هااست و امام خمینی (ره) در انقلاب اسلامی تفکر نه شرقی نه غربی را به وجود آوردند و به هیچ قدرتی تکیه نکردند و بر حفظ وحدت کلمه و انسجام ملی تاکید داشتند.

وی اظهار داشت: مصدق با کنار زدن روحانیت و نیروهای مذهبی در جامعه اختلاف و دو دسته گی ایجاد کرد و همین عامل فروپاشی دولتش شد.

تارم، با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری، گفت: مقام معظم رهبری فرمودند؛ منصوب کردن دشمنی آمریکا به ایران از ماجرای تسخیر سفارت آمریکا نادرست است، زیرا دشمنی آمریکا به ۲۶ سال قبل از تسخیر سفارت آمریکا یعنی به ۲۸ مردادماه سال ۳۲ بر می‌گردد.

امام جمعه جیرفت با بیان اینکه در سخنان رهبری هفت توصیه اخلاقی برای خبرنگاران است، گفت: پرهیز از عادات غلط مثل ترویج سو ظن، پرهیز از غفلت، پرهیز از شایعه سازی و شایعه پراکنی، پرهیز از کدر کردن فضا یعنی شفاف سازی در اطلاع رسانی و پرهیز از اتهام زنی به نام نقد اصلاح از جمله این توصیه‌ها است.

خبرنگاران زبان گویای مردم هستند

معاون هماهنگ کننده سپاه ثارالله استان کرمان نیز در آئین تجلیل از بسیج رسانه جیرفت اظهار داشت: رسالت خبرنگار مطالعه دقیق تاریخ و ارتباط با تاریخ کشور است که باید با دقت و سرعت انجام شود.

سرهنگ احمد مرادی زاده، گفت: مقام معظم رهبری بر مطالعه تاریخ کشورمان تاکید دارند، زیرا مطالعه تاریخ گذشته باعث می‌شود تا ما درس‌ها و بهره‌هایی ببریم و با پیوند گذشته و حال، آینده را بسازیم.

وی جایگاه خبرنگاری را از منظر قرآن کریم والا و رفیع دانست و گفت: همین بس که در قرآن کریم سوره النبٱ و قلم درباره خبرنگاری است و خداوند به شما خبرنگاران جایگاهی رفیع داده تا با قدرت قلم و بیان خود برای رفع مشکلات جامعه تأثیرگذار باشید.

وی خاطرنشان کرد: اولین کار یک خبرنگار انتقال اخبار صحیح، دقیق و قابل اعتماد است و هر چه عمر با خیر و برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی بیشتر می‌شود اعتماد مردم به رسانه‌ها نیز بیشتر می‌شود، بنابراین خبرنگاران باید اخبار صحیح، دقیق و قابل اعتماد را انعکاس دهند.

معاون هماهنگ کننده سپاه ثارالله استان کرمان با تاکید بر اینکه خبرنگاران در تولید محتوای خبری باید زمان شناسی، مکان شناسی و مخاطب شناسی را مدنظر قرار دهند، ابراز کرد: حضرت آقا بارها بر این مهم توصیه کرده اند و تذکر می‌دهند اما برخی، سخنان رهبری را تفسیر به رأی می‌کنند و می‌گویند باید جزئی‌تر به آن پرداخت.

مرادی زاده، تاکید کرد: در حوزه جنگ شناختی باید زمان، مکان و مخاطب را بشناسیم تا بتوانیم با جنگ ترکیبی و عملیات روانی دشمن مقابله کنیم.

معاون هماهنگ کننده سپاه ثارالله استان کرمان اظهار کرد: آن هدفی که دشمن در جنگ شناختی دنبال می‌کند، ایجاد دو صدایی و تفرقه در جامعه ایرانی است تا وحدت و انسجام ملی را از بین ببرد.

وی با اشاره به اهمیت کشف حقایق، عنوان کرد: شما خبرنگاران زبان گویای مردم هستید، اما باید با روش درست و صحیح تولید محتوای خبری داشته باشید که به نفی مردم نباشد و در زمین دشمن بازی نکند.

مرادی زاده، رسالت یک خبرنگار را مطالعه دقیق تاریخ و ارتباط با تاریخ کشور دانست و تصریح کرد: مقام معظم رهبری بر مطالعه تاریخ کشورمان تاکید دارند، زیرا مطالعه تاریخ گذشته باعث می‌شود تا ما درس‌ها و بهره‌هایی ببریم و با پیوند گذشته و حال، آینده را بسازیم.

معاون هماهنگ کننده سپاه ثارالله استان کرمان با بیان اینکه مقام معظم رهبری می‌فرماید؛ چهار نسل داریم، اضافه کرد: نسل اول همان نسلی است که از کودتای ۲۸ مردادماه تا پیروزی انقلاب اسلامی با طواغیت مبارزه کرده است.

وی افزود: نسل دوم نسلی است که در دفاع مقدس ۸ ساله حضور داشتند و نسل سوم، نسلی که در جنگ حضور نداشتند، اما جنگ را درک کردند.

وی ادامه داد: نسل چهارم هم نسلی است که جنگ و انقلاب را درک نکردند و باید انقلاب و جنگ را در تاریخ بخوانند.

مرادی زاده افزود: مسئولیت و رسالت خبرنگاران در آینده فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سبک زندگی مردم و کشور سنگین است و باید طوری نقش ایفا کنند که در پیشگاه خداوند حجت داشته باشند.

خبرنگاران سربازان جهاد تبیین هستند

مشاور رسانه‌ای فرمانده سپاه ثارالله استان کرمان نیز در آئین تجلیل ار اعضای بسیج رسانه جیرفت گفت: نگاه بشر از روز حضور در کره زمین به بحث اطلاع رسانی و تبلیغات بوده است و برای حضور خودش از ابزارهای اطلاع رسانی استفاده می کرده است.

منصور الهی، با تاکید بر اینکه باید اهمیت و نقش رسانه را در زندگی بشر به خوبی درک کنیم، افزود: رسانه نقش مهمی در جامعه دارند واین مهم بر کسی پوشیده نیست.

وی با اشاره به اینکه در جنگ شناختی باید سواد رسانه‌ای داشته باشیم، افزود: ما امروز درگیر جنگ ترکیبی هستیم که زایده بخشی از نگرش و تفکر جنگ شناختی می‌باشد.

الهی، با تاکید بر اینکه رسانه مؤثر ترین ابزارها در جنگ ترکیبی علیه دشمن هستند، گفت: رسانه کارش تنویر افکار عمومی است، امروز قدرت رسانه از موشک و پهپاد بیشتر می‌باشد.

وی با بیان اینکه رسانه می‌تواند اثر موشک را در افکار عمومی و روحیه دشمن کم تأثیر و بی تأثیر نشان دهد، افزود: در جنگ تحمیلی ما موشک‌های متعددی به دشمن شلیک کردیم و اقدام رسانه در نشان دادن افکار عمومی بسیار مؤثر بود.

وی یکی از اقدامات رسانه‌ای را ایجاد عمل سانسور دانست و افزود: دشمن در جنگ اخیر خسارات خود را سانسور کرد چرا که می‌دانست فاجعه‌ای که برایش رخ داده اگر رسانه‌ها منتشر کنند آبرویش رفته است.

وی سواد رسانه‌ای را عامل مهم در موفقیت مدیران و رسانه‌ها دانست و اظهار داشت: باید توجه ویژه ای به این مهم داشته باشیم چرا که ممکن است ضرر و زیان‌های جبران ناپذیری به بار آورد.

الهی، توجه به محتواهای ارسالی از سمت رسانه‌ها را بسیار مهم دانست و افزود: چرا که اقدامات رسانه عملیات روانی بین مردم ایجاد می‌کند و رسانه باید تلاش کند نگرش منفی مردم را در بحران‌ها تغییر دهد.

وی با بیان اینکه اگر رسانه وقایع را درست تبیین نکند دشمن با وارونه سازی مشکلات زیاد ایجاد می‌کند، تصریح کرد: رسانه‌های دشمن تلاش دارند ناامید سازی ایجاد کنند ما باید در برابر تبلیغات خنثی سازی ایجاد کنیم چرا که رسانه می‌تواند مردم را امیدوار به پیشرفت کنند.

الهی، عمده ترین وظیفه ما در سواد رسانه‌ای را مطالبه گری دانست و افزود: در نظام جمهوری اسلامی رسانه‌ها باید شفاف سازی برای افکار عمومی ایجاد کنند.