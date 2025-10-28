نسب امیری: رسانه در احیای موضوعات مغفول جامعه اهمیت بسیاری دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محسن نسب امیری، ظهر سه شنبه در حاشیه رونمایی از پوستر جشنواره منطقه‌ای «الواح خطی هلیل» در جیرفت گفت: اقدام فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی جنوب کرمان در برگزاری جشنواره منطقه‌ای «الواح خطی هلیل» تأثیرگذار و درخور تقدیر است.

وی افزود: موضوعاتی که در قالب این جشنواره مطرح شده‌اند که از نیازهای بنیادی جامعه امروز هستند و بسیاری از زوایای آن تاکنون مغفول مانده است.

وی تصریح کرد: پرداخت هنرمندانه به این مباحث می‌تواند مسیر تازه ای برای گفت‌وگو و بازنمایی واقعیت‌های فرهنگی و اجتماعی در منطقه بگشاید.

نسب امیری، با اشاره به اهمیت نقش رسانه، افزود: قدرت رسانه بر کسی پوشیده نیست و اگر اصحاب رسانه با دقت و زمان گذاری در این محورهای محتوایی کار کنند می‌توانند آثار فاخر و ماندگاری ارائه دهند و جایگاه و شأنیت جشنواره نیز به‌خوبی حفظ خواهد شد.

فرمانده سپاه جیرفت بیان کرد: این حرکت فرهنگی رسانه‌ای باید در سطح ملی تداوم یابد و از همه ظرفیت‌های شهرستان و رسانه‌های محلی و ملی برای تقویت آن بهره گرفته شود.