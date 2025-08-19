به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد شریفی‌پور، شامگاه سه شنبه به خبرنگاران رسانه‌های کردستان اعلام کرد: در راستای پیشگیری از حریق و تشدید اقدامات حفاظتی، تیم ویژه عملیات یگان حفاظت استان به همراه نیروهای شهرستان مریوان طی عملیاتی گسترده به محل کوره‌های غیرمجاز زغال‌گیری اعزام شدند.

وی افزود: این عملیات به همت منابع طبیعی و آبخیزداری استان و فرمانده یگان حفاظت این اداره به مدت دو شبانه‌روز در روستاهای گاگل، گله، دره پنبه‌دان، چالی‌سور، سیف علیا، سیف سفلی، هانه‌شیخان، لنج‌آباد و نی انجام شد.

شریفی‌پور با اشاره به نتایج این عملیات عنوان کرد: در جریان این اقدام ۲۵ باب کوره زغال‌گیری منهدم و بیش از ۲.۵ تن زغال در محل معدوم شد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کردستان اضافه کرد: همچنین پنج کیسه زغال بلوط کشف و ضبط شد.

وی گفت: برای متخلفان این حوزه سه فقره پرونده قضائی تشکیل شده و یک پرونده نیز به اتهام ایجاد حریق عمدی در روستای لنج‌آباد به مرجع قضائی ارجاع شد.

مدیرکل منابع طبیعی کردستان تأکید کرد: برخورد قاطع با عوامل تخریب جنگل‌ها و آتش‌سوزی‌های عمدی در دستور کار یگان حفاظت منابع طبیعی استان قرار دارد و با هرگونه فعالیت غیرمجاز در این حوزه برخورد خواهد شد.