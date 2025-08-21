اولین قرارداد متمم تسهیلات نهضت ملی مسکن کشور در زنجان منعقد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بهزاد کردلو گفت: نخستین قرارداد متمم تسهیلات ۶۵۰ میلیون تومانی کشور برای پروژه «سازه‌گستر کوی زیتون» در استان زنجان با بانک مسکن به امضا رسید.

وی با اشاره به روند تصویب و ابلاغ این تسهیلات، افزود: سقف تسهیلات بانکی طرح‌های نهضت ملی مسکن اسفند سال گذشته توسط بانک مرکزی مصوب و تیرماه امسال افزایش مبلغ وام پروژه‌های حمایتی از ۵۵۰ میلیون تومان به ۶۵۰ میلیون تومان به بانک‌های استان ابلاغ شد.

کردلو افزود: امیدواریم در ادامه مسیر بتوانیم تعداد بیشتری از پروژه‌ها را برای عقد قرارداد متمم تسهیلات ۶۵۰ میلیون تومانی آماده کنیم تا روند اجرای طرح‌ها با سرعت بیشتری پیش برود.

رئیس اداره برنامه مسکن و بازآفرینی اداره‌کل راه و شهرسازی استان زنجان با بیان اینکه طرح‌های نهضت ملی مسکن در استان با روند مطلوبی در حال اجراست، ادامه داد: تحویل واحدها به متقاضیان به‌طور مستمر انجام می‌شود و اداره کل راه و شهرسازی استان نیز به صورت جدی پیگیر تأمین منابع مالی پروژه‌ها از سوی بانک‌هاست.