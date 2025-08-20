ساسان رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از امروز روند کاهش دما در استان آغاز می‌شود و طی روزهای پنجشنبه و جمعه این کاهش دما به اوج خود می‌رسد.

وی بیان کرد: طی این روزها از شدت گرما در استان کاسته می‌شود، حدوداً ۲ تا ۳ درجه کاهش دما مورد انتظار است.

کارشناس هواشناسی استان ایلام بیان کرد: از روز شنبه هفته آینده روند افزایش دما مجدداً آغاز می‌شود و انتظار می‌رود این افزایش دما از اوایل هفته تا اواسط هفته آینده هم تداوم داشته باشد.

وی گفت: امروز و فردا هم در برخی نقاط استان مخصوصاً نواحی مرزی مثل شهرستان مهران وزش باد گاهاً نسبتاً شدید و افت کیفیت هوا به دلیل گرد و غبار انتظار می‌رود.