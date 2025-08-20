هوای اصفهان برای چهارمین روز پیاپی آلوده است

به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کیفیت هوای کلان‌شهر اصفهان بر اساس داده‌های ۱۳ ایستگاه سنجش فعال در ۲۴ ساعت منتهی به هشت صبح روز چهارشنبه بیست و نهم مرداد با میانگین ۱۲۰ AQI برای چهارمین روز پیاپی در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس (سالمندان، افراد دارای بیماری‌های قلبی و تنفسی، زنان باردار و کودکان) است.

بر اساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط‌زیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلان‌شهر امروز در ایستگاه خیابان ۲۵ آبان با عدد ۱۵۳، خیابان رودکی ۱۵۶، بولوار کاوه ۱۵۴ و ولدان ۱۸۳ AQI وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه و در ایستگاه دانشگاه صنعتی اصفهان با عدد ۱۰۸، خیابان رهنان ۱۲۲، زینبیه ۱۳۰، خیابان فرشادی ۱۲۶ و کردآباد ۱۲۱ AQI وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس را نشان می‌دهد.

شاخص هوای اصفهان همچنین در ایستگاه پارک زمزم با عدد ۹۲، بزرگراه خرازی با عدد ۹۵، خیابان فیض ۹۱ و خیابان میرزا طاهر ۷۸ AQI در وضعیت قابل قبول است.

شاخص هوای شهر خمینی‌شهر با میانگین ۱۲۱ و قهجاورستان ۱۲۶ AQI ناسالم برای گروه‌های حساس و در مبارکه، زرین‌شهر و شاهین شهر قابل قبول است.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

این شاخص به طور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن (CO) ، اُزن (O۳)، دی اکسید نیتروژن (NO۲)، دی اکسید گوگرد (SO۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM۲.۵) اندازه گیری و به طور روزانه در ایستگاه‌های پایش هوا، ثبت می‌شود.

شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.

