نوید حاجی‌بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی ۲۴ ساعت آینده دمای کمینه یک تا سه درجه کاهش و دمای بیشینه یک تا ۲ درجه افزایش دارد.

به گفته وی، بیشینه دمای کلانشهر اصفهان در گرم‌ترین ساعات امروز به ۴۰ درجه سلسیوس بالای صفر و کمینه دما در خنک‌ترین ساعات بامداد فردا به ۱۵ درجه سلسیوس بالای صفر می‌رسد.

معاون توسعه و پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان اضافه کرد: امروز کاشان با بیشینه دمای ۴۳ درجه سلسیوس بالای صفر گرم‌ترین نقطه استان است.

حاجی بابایی ادامه داد: براساس بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، تا پایان هفته جوی به نسبت پایدار، آسمانی اغلب صاف در پاره‌ای نقاط همراه با غبار و در ساعات بعد از ظهر گاهی با وزش باد (احتمال تند باد لحظه‌ای) و خیزش گرد و خاک موقتی در نیمه شرقی پیش‌بینی می‌شود.