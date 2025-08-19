نفوذ غبار به جو استان کرمانشاه از امشب تا پنجشنبه

علی‌محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین تحلیل داده‌های هواشناسی اظهار کرد: بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، تقویت نسبی میدان‌های باد غربی در منطقه، طی ساعاتی از اواخر وقت امروز (سه‌شنبه) تا روز پنجشنبه، سبب نفوذ غبار به جو استان می‌شود.

وی افزود: غبار در اوایل روزهای چهارشنبه و پنجشنبه و مطابق معمول در نیمه غربی استان، به‌ویژه در مناطق مرزی از نمود بیشتری برخوردار خواهد بود. زورآوند گفت: شایان ذکر است از روز جمعه تا حداقل یکشنبه هفته آینده، پدیده قابل توجهی برای سطح استان پیش‌بینی نمی‌شود.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه تصریح کرد: بیشینه دمای هوا که امروز (سه‌شنبه) نیز مختصراً افزایش می‌یابد، از فردا تا پایان هفته، به‌ویژه در نیمه غربی به آرامی کاهش خواهد یافت.

وی با بیان اینکه قصرشیرین با ۴۶ درجه و سرپل ذهاب با ۴۵ درجه گرم‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند، خاطرنشان کرد: روند کاهشی دما در روزهای پایانی هفته محسوس‌تر خواهد بود.