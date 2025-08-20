جانباز ۷۰ درصد فومنی به یاران شهیدش پیوست

به گزارش خبرنگار مهر، احمد قدیمی جانباز ۷۰ درصد دوران دفاع مقدس پس از سالها تحمل درد و رنج ناشی از جراحات جنگ تحمیلی، به فیض شهادت نائل آمد.
پیکر مطهر این شهید والامقام روز پنجشنبه ۳۰ مرداد از ساعت ۹:۳۰ صبح از سه راه سه پیران کسمایی شهرستان فومن با حضور گسترده خانوادههای معظم شهدا، ایثارگران و اقشار مختلف مردم تشییع خواهد شد و در زادگاهش به خاک سپرده میشود.
همچنین مراسم سومین روز شهادت احمد قدیمی روز شنبه یک شهریور ساعت ۱۶:۳۰ در مسجد آقا پیرسرا شهرستان فومن برگزار میگردد.
این جانباز سرافراز، با ایثار و فداکاری در دوران دفاع مقدس، یاد و خاطرهای ماندگار از خود به جای گذاشت که جامعه ایثارگری و مردم شهرستان فومن همواره آن را گرامی خواهند داشت.
