جانباز ۷۰ درصد فومنی به یاران شهیدش پیوست

به گزارش خبرنگار مهر، احمد قدیمی جانباز ۷۰ درصد دوران دفاع مقدس پس از سال‌ها تحمل درد و رنج ناشی از جراحات جنگ تحمیلی، به فیض شهادت نائل آمد.

پیکر مطهر این شهید والامقام روز پنجشنبه ۳۰ مرداد از ساعت ۹:۳۰ صبح از سه راه سه پیران کسمایی شهرستان فومن با حضور گسترده خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران و اقشار مختلف مردم تشییع خواهد شد و در زادگاهش به خاک سپرده می‌شود.

همچنین مراسم سومین روز شهادت احمد قدیمی روز شنبه یک شهریور ساعت ۱۶:۳۰ در مسجد آقا پیرسرا شهرستان فومن برگزار می‌گردد.

این جانباز سرافراز، با ایثار و فداکاری در دوران دفاع مقدس، یاد و خاطره‌ای ماندگار از خود به جای گذاشت که جامعه ایثارگری و مردم شهرستان فومن همواره آن را گرامی خواهند داشت.