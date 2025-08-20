به گزارش خبرگزاری مهر، اعظم کریمی مدیرکل طرح‌های ملی و فراگیر جوانان وزارت ورزش و جوانان از تمدید مهلت ثبت‌نام تسهیلات اشتغالزایی ویژه جوانان خبر داد و گفت: با توجه به استقبال گسترده جوانان و درخواست‌های متعدد برای افزایش زمان ثبت‌نام، معاونت امور جوانان وزارت ورزش و جوانان مهلت ثبت‌نام برای بهره‌مندی از این تسهیلات را تا ۱۵ شهریورماه سال جاری تمدید کرد.

کریمی با اشاره به اهداف این طرح افزود: پرداخت تسهیلات اشتغالزایی در راستای حمایت از نقش‌آفرینی اقتصادی جوانان، کمک به ورود آنان به بازار کار و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار طراحی شده است. این تسهیلات با نرخ ترجیحی و بازپرداخت ۴ ساله در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد و شامل رسته‌های متنوعی همچون صنعتی، خدماتی، فرهنگی، دانش‌بنیان و مشاغل نوظهور است که در دو قالب ایجادی و توسعه‌ای اعطا خواهد شد.

وی تأکید کرد: هدف اصلی این اقدام، توانمندسازی اقتصادی جوانان، حمایت از ایده‌های نوآورانه و کمک به کاهش بیکاری در کشور است. انتظار می‌رود با اجرای این طرح، علاوه بر توسعه کارآفرینی، زمینه برای رشد اقتصادی و اجتماعی جوانان فراهم شود.

گفتنی است؛ متقاضیان دریافت تسهیلات موظف‌اند به ازای دریافت وام، جوانان را استخدام کرده و تحت پوشش بیمه قرار دهند. برای اشخاص حقیقی، شرط سنی بهره‌مندی از این تسهیلات ۱۸ تا ۳۵ سال تعیین شده است. برای اشخاص حقوقی هیچ‌گونه محدودیت سنی وجود ندارد.

علاقه‌مندان می‌توانند برای اطلاع از جزئیات بیشتر و شرایط بهره‌مندی از این تسهیلات به پورتال وزارت ورزش و جوانان به نشانی https://msy.gov.ir/ و بخش «فراخوان تسهیلات اشتغالزایی» مراجعه کنند.