پرداخت تسهیلات ۲۰ میلیارد ریالی برای حمایت از اشتغال جوانان کردستانی

به گزارش خبرنگار مهر، سیده هدی موسوی، صبح یکشنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان از پرداخت تسهیلات حمایت از اشتغالزایی جوانان در استان خبر داد و اظهار کرد: این تسهیلات در راستای حمایت از ایده‌ها و طرح‌های خلاقانه جوانان، توسعه کسب‌وکارهای تولیدی و خدماتی و همچنین پشتیبانی از مجموعه‌های فعال در حوزه‌های صنعتی و فناورانه اختصاص می‌یابد.

وی با اشاره به ضرورت ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار برای نسل جوان افزود: بهره‌مندی از این تسهیلات مستلزم ارائه طرح‌های اقتصادی قابل اجرا و اشتغال‌زا است و جوانان ۱۸ تا ۳۵ سال، شرکت‌ها، تعاونی‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد دارای طرح‌های مناسب می‌توانند برای دریافت آن اقدام کنند.

سرپرست معاونت امور جوانان اداره‌کل ورزش و جوانان کردستان، نداشتن بدهی معوق بانکی، چک برگشتی و سابقه استفاده از تسهیلات اشتغالزایی دولتی را از دیگر شرایط دریافت این تسهیلات عنوان کرد.

موسوی ادامه داد: سقف پرداخت تسهیلات حمایت از اشتغالزایی جوانان ۲۰ میلیارد ریال تعیین شده است و متقاضیان واجد شرایط می‌توانند با مراجعه به سامانه تسهیلات اشتغالزایی جوانان به نشانی sso.msy.gov.ir نسبت به ثبت‌نام و بارگذاری مدارک مورد نیاز اقدام کنند.