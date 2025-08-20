به گزارش خبرنگار مهر، قمر در عقرب پدیده‌ای نجومی و رویداد طبیعی و قابل مشاهده است که هر ماه قمر ی (حدود ۲۷.۳ روز) یک بار اتفاق می‌افتد و در آن ماه از صورت فلکی عقرب عبور می‌کند. این پدیده هر ماه قمری یک بار اتفاق می‌افتد و معمولاً دو تا سه روز به طول می‌انجامد. این پدیده وجود دارد و یک واقعیت نجومی است. برخی از علمای اسلامی در مورد قمر در عقرب بحث کرده‌اند. البته این موارد بیشتر به بحث‌های علمی و نجومی مربوط می‌شوند و به باورهای خرافی یا سوءتفاهم‌های عمومی در مورد این پدیده مربوط نمی‌شود.

ریشه باور به نحس بودن قمر در عقرب به دوران باستان بازمی‌گردد. در آن زمان، اعتقاد بر این بود که حرکات اجرام آسمانی بر سرنوشت انسان‌ها تأثیرگذار است. صورت فلکی عقرب نیز به دلیل شکل ظاهری و ارتباط با نیش عقرب، نمادی از خطر، آسیب و بدشانسی تلقی می‌شد. بنابراین، عبور ماه از این صورت فلکی به عنوان زمانی نامناسب برای شروع فعالیت‌های مهم در نظر گرفته می‌شد.در متون دینی و روایات اسلامی نیز به این موضوع اشاره شده است. در این روایات، تأکید شده است که در زمان قمر در عقرب از انجام برخی کارها پرهیز شود. با این حال، باید توجه داشت که هیچ دلیل علمی قطعی برای این باور وجود ندارد. امروزه، بسیاری از افراد با استناد به تحقیقات علمی و بدون توجه به خرافات، به این موضوع می‌پردازند.

روزهای قمر در عقرب شهریور ماه ۱۴۰۴

طبق محاسبات نجومی بر اساس برج عقرب، ۶ روز قمر در عقرب در شهریور ۱۴۰۴ وجود دارد که بر این مبنا، ورود ماه به‌صورت عقرب در ساعت ۰۰:۰۵ روز ۶ شهریور و خروج آن در ساعت ۲۰:۰۰ روز ۱۱ شهریور ۱۴۰۴ خواهد بود.بر اساس صورت فلکی عقرب نیز، ۳ روز قمر در عقرب در شهریور ۱۴۰۴ وجود دارد که بر آن مبنا، ورود ماه به برج عقرب در ساعت ۷:۱۰ روز روز ۱۷ شهریور و خروج آن در ساعت ۲۲:۱۴ روز ۱۹ شهریور ۱۴۰۴ خواهد بود.

کارهایی که در روزهای قمر در عقرب باید از آن‌ها پرهیز کرد

بر اساس باورهای سنتی و برخی توصیه‌ها، در این ایام باید از انجام برخی کارها خودداری کرد. این کارها عبارتند از:

عقد و نکاح: شروع زندگی مشترک در این ایام توصیه نمی‌شود.

مسافرت: بهتر است سفرهای غیرضروری به تعویق بیفتد.

اقدام برای بچه‌دار شدن: تلاش برای بارداری در این ایام ممکن است مطلوب نباشد.

افتتاح کسب و کار: شروع فعالیت‌های تجاری جدید در این بازه زمانی توصیه نمی‌شود.

تعیین نام: انتخاب نام برای نوزادان در این ایام مناسب نیست.

حجامت: انجام حجامت در این ایام توصیه نمی‌شود.

شروع کار جدید: شروع یک شغل یا فعالیت جدید در این بازه زمانی مناسب نیست.

صدقه بدهید و قرآن بخوانید

اگرچه باور به نحس بودن قمر در عقرب ریشه در اعتقادات قدیمی دارد، اما برخی راهکارها برای مقابله با این باورها وجود دارد:

صدقه دادن: صدقه دادن در ابتدای روز می‌تواند بلایا و حوادث ناگوار را دفع کند.

خواندن آیه‌الکرسی و سوره‌های معوذتین (فلق و ناس): این آیات در روایات اسلامی برای محافظت از بلاها توصیه شده‌اند.

توکل به خدا و پرهیز از وسواس: اعتقاد به قمر در عقرب نباید منجر به نگرانی یا ترس بیش از حد شود. باید به قدرت الهی توکل کرد و از وسواس و نگرانی پرهیز کرد.

قمر در عقرب پدیده‌ای نجومی است که در طول تاریخ مورد توجه بوده است. اگرچه هیچ دلیل علمی قطعی برای تأثیر منفی این پدیده بر زندگی انسان وجود ندارد، اما باور به آن در فرهنگ‌های مختلف ریشه دارد. آگاهی از این باورها و رعایت توصیه‌هایی مانند پرهیز از انجام برخی کارها در این ایام، می‌تواند به کاهش نگرانی‌ها و ایجاد آرامش ذهنی کمک کند. مهم‌ترین نکته این است که از وسواس و نگرانی بیش از حد پرهیز کرده و به قدرت الهی توکل کنیم.