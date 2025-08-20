به گزارش خبرگزاری مهر، بیانیه مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه در واکنش به برخی اظهارنظرهای حاشیه ساز بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

قُلْ إِنَّمَا أَعِظُکُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَی وَفُرَادَی (سبأ آیه ۴۶)

پیروزی انقلاب اسلامی با رهبری امام راحل رضوان الله تعالی علیه و همراهی و حمایت مردم، دست پلید استعمارگرانی که سال‌ها ثروت ملی ایران را به تاراج برده بودند از سرمایه‌های ملت ایران قطع کرد و شجره طیبه ای را در این کشور بنا نهاد که حس اعتماد به نفس ملی را در مردم و جوانان زنده کرد و مسیر عزت و استقلال ایران اسلامی را گشود و با همه دشمنی‌ها، مزاحمت‌ها و توطئه‌های نظام سلطه و ایادی آنها، پیشرفت در بیشتر عرصه‌ها را برای ملت ایران به ارمغان آورد.

طبیعی است کشوری که ده‌ها سال با اراده کشورهای استعماری اداره می‌شده وقتی به یکباره با انقلاب مردم، استعمار از آن زدوده شد و سرنوشت کشور به دست مردم رقم خورد اژدهای خفته سلطه گری را بیدار کرد و از همان ابتدای انقلاب آتش دشمنی آنها دامان کشور را گرفت و هر روز توطئه ای علیه نهال نوپای نظام اسلامی به پا کردند اما با عنایت خدای متعال، رهبری‌های حکیمانه امام راحل رضوان الله تعالی علیه و خلف صالح ایشان مقام معظم رهبری دام ظله العالی و حضور حماسی مردم، نقشه‌های دشمن یکی پس از دیگری خنثی شد و کشور در مسیر پیشرفت و استقلال از حرکت باز نایستاد بلکه در بسیاری از عرصه‌ها با سرعت اعجاب‌آوری خود را به قله‌های پیشرفت و اقتدار نزدیک کرد علاوه بر اینکه آرمان الهی مردم ایران این کشور را تبدیل به بزرگترین پایگاه دفاع از مستضعفان عالم و مبارزه با ظلم و ستم نمود.

امروز که نظام سلطه با سردمداری آمریکای جنایتکار در مقابله با جمهوری اسلامی به بن بست رسیده حربه جنگ ترکیبی را در دستور کار خودش قرار داده که بخشی از آن تجاوز نظامی رژیم صهیونی و آمریکا به خاک کشورمان بود اما نیروهای مسلح مقتدر با الهام از آموزه‌های جهادی اسلام در مقابل دشمنان محارب و با حمایت ملت ایران درس عبرت بزرگی به آنها دادند.

علاوه بر این، بزرگترین رهاورد جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، انسجام ملی حول محور رهبر معظم انقلاب اسلامی در مقابل تجاوز دشمنان بود که حفظ آن بر همه دستگاه‌ها، احزاب و شخصیت‌ها لازم است اما متأسفانه در روزهای اخیر شاهد موضع گیری‌هایی هستیم که با طرح مسائلی قدیمی و تکراری و زیر سوال بردن برخی از اصول و راهبردهای اساسی نظام اسلامی، واقعیات موجود و عناصر قدرت جمهوری اسلامی را نادیده گرفته و خواسته‌هایی تکرار شده است که با اهداف و انقلاب و مردم فاصله و به برخی از منویات دشمنان نزدیک است و احساسات مردم را جریحه‌دار کرده است بدون اینکه تجربه فروپاشی لیبی، سقوط سوریه و تخریب زیرساخت‌های آن پس از سقوط نظام اسد، خارج شدن آمریکا از برجام و تجاوز به کشور در میانه مذاکرات اخیر مورد ملاحظه قرار بگیرد و البته ضرورت تقویت ارتباط با مردم و حل مشکلات کشور و ارتقای زیرساخت‌های سخت و نرم قدرت کشور و نظام اسلامی مورد تأیید است.

مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه در سالروز کودتای آمریکایی ۲۸ مرداد، ضمن دعوت همه احزاب و جریان‌ها از درس گرفتن از حوادث تاریخ معاصر ایران و همچنین عبرت گرفتن از بدعهدی‌های کشورهای غربی و نیز ضرورت درس آموزی از تجارب جنگ اخیر، بر موضع گیری انقلابی، عقلانی و حکیمانه و سیاست عزت، حکمت و مصلحت در شرایط کنونی تاکید می ورزد و نیز بر پرهیز از هر گونه موضع گیری و اظهارنظر علیه مبانی اصیل انقلاب اسلامی، راهبردهای نظام و منافع ملی تأکید می‌نمایم.