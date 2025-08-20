تحویل بیش از ۱۸۰ واحد مسکن بنیاد ساخت به متقاضیان در میبد

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا نادریان‌زاده در دیدار با سید مهدی طباطبایی سرپرست فرمانداری میبد، از تحویل ۱۸۱ واحد مسکن بنیاد ساخت به صورت نیمه‌ساز در هفته دولت به متقاضیان شهرستان میبد خبر داد.

وی با اشاره به اینکه این واحدها در پردیس ۱۶۰۰ واحدی نارین میبد در حال احداث است، افزود: تاکنون ۷۳۵ قطعه زمین گروه ساخت نیز در این پردیس به متقاضیان واگذار شده که در حال ساخت است.

نادریان‌زاده همچنین از اجرای پروژه نهضت ملی مسکن در مناطق روستایی خبر داد و گفت: در این طرح، ۲۸۰ قطعه زمین در روستای مزرعه بی ده و ۱۷۰ قطعه در روستای رکن‌آباد در حال آماده‌سازی است.

سیدمهدی طباطبایی نیز در این دیدار با تأکید بر لزوم تأمین زیرساخت‌های آب، برق و گاز در پردیس ۱۶۰۰ واحدی نارین که از سال ۱۴۰۴ آغاز شده، گفت: یکی از موضوعات مهم در این حوزه، پیگیری وضعیت متقاضیان مجرد است.

وی با اشاره به رد درخواست ۵۰۰ متقاضی مجرد در روستاها و حریم شهر افزود: این موضوع با هماهنگی میرمحمدی، نماینده مردم تفت و میبد در مجلس شورای اسلامی، در سطح وزارت مسکن و شهرسازی پیگیری خواهد شد.