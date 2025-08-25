تحویل ۲ هزار و ۳۵۷ واحد مسکن مهر در شهریورماه

به گزارش خبرنگار مهر، احمد مرزبان مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پردیس امروز (دوشنبه، ۳ شهریور) در نشست خبری اظهار کرد: هماکنون دو هزار و ۳۵۷ واحد مسکن مهر آماده بهرهبرداری است.
وی گفت: وعدهای را که در نشست خبری گذشته داده بودیم، مبنی بر افتتاح سه هزار واحد در نیمه نخست سال ۱۴۰۴، محقق شده است. در خردادماه ۸۸۷ واحد از مسکن مهر افتتاح شد و در شهریورماه نیز ۲ هزار و ۳۵۷ واحد دیگر به بهرهبرداری خواهد رسید و تحویل متقاضیان آن خواهد شد.
مرزبان افزود: جمعاً از ابتدای دولت تا به امروز ۵ هزار و ۴۷۸ واحد تکمیل، تحویل و به بهرهبرداری رسیده است.
بهرهبرداری از ۷۰۰ واحد نهضت ملی مسکن در پردیس بهزودی
مرزبان از بهرهبرداری ۷۰۰ واحد در قالب طرح نهضت ملی مسکن در آینده نزدیک خبر داد و گفت: برخی از واحدها در گذشته بدون برخورداری از خدمات و زیرساختهای لازم و با کیفیت نامطلوب ساخته شده بود که تکمیل زیرساختها و استحکامبخشی این واحدها در دستور کار قرار گرفت و عملیاتی شد.
وی بیان کرد: تصفیهخانه شماره ۲ پردیس با ظرفیت ۲۵۵ لیتر در ثانیه در حال ساخت است و اجرای آن نقش مهمی در تأمین نیازهای آبی این شهر خواهد داشت.
مدیرعامل شرکت عمران پردیس ادامه داد: از مهرماه تا اسفند سال گذشته، تکمیل و رفع نقص دو هزار و ۲۳۴ واحد مسکن مهر انجام شده و بهرهبرداری از ۳ هزار و ۲۴۴ واحد دیگر نیز در دستور کار قرار دارد.
وی گفت: هفت قرارداد پیمانکاران بدعهد در فاز ۸ فسخ و مراحل قانونی آن طی شده است و هفته آینده پیمانکاران جایگزین معرفی و وارد کارگاه خواهند شد. در این راستا، ۳۴ آسانسور برای پروژههای فسخشده و ۶۷ آسانسور دیگر برای رفع نقص ۶۰۰ واحد مسکن مهر تأمین و نصب شده است. در مجموع، ۱۰۱ دستگاه آسانسور برای بهرهبرداری از یکهزار واحد مسکونی تزریق شده است.
باقیمانده مسکن مهر پردیس به ۸۳۸۹ واحد کاهش یافت
مدیرعامل شرکت عمران پردیس خاطرنشان کرد: از مجموع ۱۱ هزار و ۶۴۳ واحد مسکن مهر باقیمانده در سال ۱۴۰۳، تاکنون ۸۸۷ واحد در خرداد ۱۴۰۴ افتتاح شده و با بهرهبرداری از دو هزار و ۳۵۷ واحد دیگر در شهریورماه، تعداد واحدهای باقیمانده به ۸ هزار و ۳۸۹ واحد کاهش خواهد یافت.
وی با اشاره به پروژههای عمرانی نیمهتمام و سنواتی اظهار کرد: دو پروژه مسکونی که سالها بر روی خاک باقی مانده بود، با تدبیر وزیر راه و شهرسازی مجدداً آغاز شده است.
مرزبان گفت: یکی از این پروژهها در سایت ایران البرز سابق و دیگری در فاز ۱۱ قرار دارد. خوشبختانه این پروژهها پس از سالها بلاتکلیفی، وارد فاز اجرایی شده و تاکنون حدود دوسوم اسکلت آنها تکمیل شده است.
وی افزود: موضوعات سنواتی مانند نصب آسانسور و برخی مشکلات ساده دیگر نیز در این پروژهها شناسایی و جمعبندی شده و بر اساس اولویت و اعتبارات موجود، اقدامات تکمیلی بهتدریج اجرا خواهد شد.
متروی پردیس در شورای عالی ترافیک تصویب شد
مدیرعامل شرکت عمران پردیس گفت: متروی پردیس یکی از مهمترین مسائلی است که در حال پیگیری است؛ چراکه اجرای آن علاوه بر ایجاد آسایش برای مردم، موجب رونق اقتصادی منطقه نیز خواهد شد.
مرزبان در پایان خاطرنشان کرد: مطالعات این طرح در شورای عالی ترافیک به تصویب رسیده و اکنون فرایند آن در استانداری در حال بررسی است.
