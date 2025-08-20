شهرستان بن در مسیر توسعه پایدار اقتصادی، صنعتی و گردشگری قرار دارد

قدیر ولی‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نرخ بیکاری استان چهارمحال و بختیاری زیر ۱۰ درصد و هم‌تراز با میانگین کشوری است، اما نرخ بیکاری جوانان در استان به حدود ۲۴ درصد می‌رسد که نیازمند برنامه‌ریزی جدی برای ایجاد اشتغال پایدار است.

وی با تأکید بر ضرورت توسعه کسب‌وکارهای پایدار و بهره‌برداری بهینه از منابع آب و خاک، افزود: در همین راستا، طرح گلخانه‌ای در سطحی بالغ بر ۲۲ تا ۲۳ هکتار توسط بخش خصوصی در حال اجراست که منابع آب و انرژی آن تأمین شده است. همچنین خرید و واگذاری اراضی کشاورزی برای توسعه گلخانه‌ها در سطح شهرستان و استان در دستور کار قرار دارد.

فرماندار بن با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه صنعت گفت: زیرساخت‌های شهرک‌ها و نواحی صنعتی آماده‌سازی شده و در حال واگذاری به بخش خصوصی هستند. یکی از پروژه‌های مهم، شهرک دارویی است که با رفع موانع پیش‌رو، می‌تواند سرمایه‌گذاری قابل توجهی را جذب کرده و اشتغال‌زایی گسترده‌ای به همراه داشته باشد.

ولی‌پور ادامه داد: در حوزه دامپروری، مجتمع دام سبک در منطقه بین و زنجان با تأمین منابع آب و اراضی آماده واگذاری به دامداران مجاز است. همچنین در بخش مسکن، واگذاری ۲۲۰ پلاک انجام شده و ۲۴۰ پلاک دیگر نیز در حال الحاق و توسعه است که رشد قابل توجهی در بخش ساختمان را رقم زده است.

وی با اشاره به حمایت‌های مالی از مشاغل خانگی و کسب‌وکارهای محلی گفت: منابع مالی سالانه با نرخ سود پایین به این بخش‌ها تزریق می‌شود که نقش مؤثری در توسعه اشتغال دارد.

فرماندار بن سهم شهرستان از منابع سرمایه‌گذاری استان را حدود ۴ تا ۵ درصد عنوان کرد و افزود: این سرمایه‌گذاری‌ها عمدتاً در حوزه گلخانه‌ها، شهرک دارویی و صنایع دامپروری انجام شده است. پروژه‌هایی نظیر صنایع بسته‌بندی و صادرات ماهیانه با هزینه‌ای بالغ بر ۳۵ تا ۴۰ میلیارد تومان در حال بهره‌برداری هستند.

ولی‌پور با اشاره به موانع توسعه شهرستان گفت: وضعیت اقلیمی، محدودیت منابع آب، الزامات آمایش سرزمینی و نبود زیرساخت‌های انرژی از جمله چالش‌های پیش‌رو هستند. به‌ویژه نبود گاز طبیعی برای گلخانه‌ها و صنایع، نیازمند اجرای طرح‌هایی نظیر خط انتقال گاز اختصاصی است.

وی در ادامه به ظرفیت‌های گردشگری شهرستان اشاره کرد و گفت: پروژه‌های گردشگری در مناطق دیدنی مانند گرداب بین، چهل دختران، شیدا و پاک‌بوم در حال اجراست. این طرح‌ها با همکاری شهرداری و دستگاه‌های مرتبط در حال تصویب و توسعه هستند و می‌توانند به جذب گردشگر و رونق اقتصادی منطقه کمک کنند.

فرماندار بن در پایان خاطرنشان کرد: منطقه گردشگری شیدا به عنوان یک برند استانی و ملی شناخته می‌شود و ظرفیت بالایی برای سرمایه‌گذاری دارد. حمایت از سرمایه‌گذاران در این حوزه ضروری است و هدف نهایی، افزایش اشتغال، رونق اقتصادی و ارتقا سطح رفاه عمومی در شهرستان بن با بهره‌گیری از ظرفیت‌های طبیعی، تاریخی و فرهنگی منطقه است.