ارائه تسهیلات صندوق توسعه ویژه گردشگری و دستوری برای لغو ویزای بلاروس

خبرگزاری مهر _ گروه جامعه؛ در این هفته هیأت دولت به ارمنستان و بلاروس رفت در پی این سفر وزیر میراثفرهنگی از لغو روادید میان ایران و بلاروس خبر داد و گفت: در نشست مشترک رؤسای جمهور دو کشور، رئیسجمهور بلاروس دستور رفع مانع ویزا را برای توسعه همکاریهای گردشگری صادر کرد.
سید رضا صالحی امیری گفت: مردم کشور بلاروس به طبیعت به آفتاب، میراث فرهنگی و گردشگری ایران علاقه مند هستند ایرانیها هم به این منطقه علاقه دارند. اما مانع ما پرواز مستقیم بود که در این زمینه توافقاتی شد. مانع دوم ویزا بود که رئیسجمهور بلاروس در جلسه مشترک با رئیس جمهور ایران دستور رفع مانع ویزا را صادر کرد. بنابراین در آینده نزدیک افق جدیدی در روابط میان جمهوری اسلامی ایران و بلاروس خواهیم داشت.
اضافه شدن ۵ موزه دفاع مقدس تا خرداد ۱۴۰۵
همچنین این هفته نشست شورای معاونین، مشاورین و مدیرانکل ستادی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، با حضور سردار بهمن کارگر، رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت و سیدرضا صالحیامیری وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در سالن فجر وزارتخانه برگزار شد.
سردار کارگر در این برنامه گفت: تاکنون ۲۹ موزه دفاع مقدس و مقاومت در کشور فعال شده است. عرصه این موزهها در مجموع ۴۴ هکتار و زیربنای آنها بیش از ۳۰۱ هزار مترمربع است. پیش از سال ۱۳۹۲ تنها چهار موزه فعال بود (کرمان، تهران، همدان و خرمشهر). اما از سال ۱۳۹۵ به بعد، روند توسعه موزهها شتاب گرفت؛ بهگونهای که در سال ۱۳۹۶ تعداد ۱۰ موزه با حضور رئیسجمهور وقت افتتاح شد، در سال ۱۳۹۹ نیز ۱۰ موزه دیگر با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی به بهرهبرداری رسید و در سال گذشته پنج موزه جدید با حضور پزشکیان گشایش یافت. برنامهریزی شده تا پایان امسال یا حداکثر تا سوم خرداد سال آینده، پنج موزه دفاع مقدس جدید دیگر نیز افتتاح شود و تا سال ۱۴۰۷، همه هفت موزه باقیمانده تکمیل و بهرهبرداری شوند.
تشکیل کارویژه گردشگری با مشارکت سازمان برنامه و بودجه کشور
معاون گردشگری وزارت میراثفرهنگی گفت: کار ویژه گردشگری با هدف پیشبرد احکام برنامه هفتم توسعه و بسترسازی رشد صنعت گردشگری کشور با مشارکت سازمان برنامه و بودجه در دستور کار قرار گرفت.
انوشیروان محسنی بندپی با تشریح نتایج نشست مشترک با نمایندگان سازمان برنامه و بودجه که در محل معاونت گردشگری تشکیل شد، ترسیم برنامه عملیاتی به منظور تحقق احکام برنامه هفتم توسعه و پیشبرد برنامههای رشد گردشگری کشور در قالب کار ویژه گردشگری را مطرح کرد.
وی با اشاره به اینکه برنامه عملیاتی مذکور یک سند یا نقشه راه است که اقدامات لازم برای رسیدن به اهداف وزارت را مشخص میکند، نقش وظایف، مسئولیتها و زمانبندیها را مهم ارزیابی کرد و آن را مکمل برنامه هفتم توسعه دانست.
محسنی بندپی همچنین با تاکید بر اینکه جلسات تصمیمگیری کارویژه گردشگری از خرداد ماه سال جاری آغاز شده است، یادآور شد: تهیه برنامه عملیاتی اولیه بر اساس دادهها و وضعیت قطعی گردشگران ورودی و مراکز اقامتی رسمی بوده است تا با تشکیل کار ویژه و گروه کاری گردشگری، ایجاد و تعیین اعضای کارگروه و تشکیل جلسات مستمر به منظور نهایی کردن برنامه عملیاتی و ارائه گزارشی از روند جلسات گروه کاری جهت تصمیمگیری در دستور قرار گیرد.
انتصاب مدیرعامل جدید شرکت توسعه گردشگری ایران
در این هفته و پس از بازدید صالحی امیری وزیر میراث فرهنگی از هتل لاله، وی کامبیز قلی زاده سلطانی که یکی از مدیران شرکتهای خودرویی بوده است را به عنوان مدیرعامل جدید شرکت توسعه گردشگری ایران منصوب کرد. پیش از این علی همتی مدیریت این شرکت را به عهده داشت. وی از زمان وزارت عزت الله ضرغامی در این سمت فعالیت میکرد.
تهران و فارس؛ تحت پوشش سامانه گردشگران سلامت
در این هفته معاون گردشگری وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی اعلام کرد: تهران و فارس تحت پوشش سامانه گردشگران سلامت قرار میگیرند.
محسنی بندپی، ضمن تاکید بر رویکرد وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی بر هماهنگی دستگاهها در امر توسعه گردشگری سلامت گفت: از زمان روی کار آمدن دولت چهاردهم، توسعه گردشگری سلامت یکی از اولویتهای اصلی وزارتخانه بوده و در این مدت جلسات شورای راهبری گردشگری سلامت به صورت مستمر برگزار شده است.
وی افزود: ایران با بهرهمندی از پزشکان مجرب و متعهد، بیمارستانهای مجهز و دارای فناوریهای نوین درمانی و همچنین هزینههای مقرونبهصرفه نسبت به بسیاری از کشورهای منطقه و جهان، ظرفیت بسیار بالایی برای تبدیل شدن به قطب گردشگری سلامت در منطقه را داراست. ما در کنار ارائه خدمات درمانی با کیفیت، از مزیتهای دیگری همچون جاذبههای طبیعی بکر، میراثفرهنگی غنی و مهماننوازی مثالزدنی مردم نیز بهرهمندیم که میتواند تجربه درمانی دلپذیری را برای بیماران بینالمللی رقم بزند.
رئیس شورای راهبری گردشگری سلامت با اشاره نتایج موفق اجرایی شدن سامانه گردشگران سلامت در استان خراسان رضوی، تاکید کرد: در گام بعدی استانهای تهران و فارس تحت پوشش سامانه قرار خواهند گرفت. این اقدام در راستای شفافسازی فعالین این حوزه و جلوگیری از سوءاستفاده غیرمجازها است.
بازدید رایگان کارکنان دولت از موزهها در هفته دولت
این هفته وزیر میراثفرهنگی با صدور بخشنامهای اعلام کرد: در هفته دولت، بازدید کارکنان دولت و نیروهای مسلح به همراه خانواده درجه یک آنان از تمامی موزهها، کاخموزهها و اماکن تاریخی رایگان است.
سیدرضا صالحیامیری، وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در آستانه هفته دولت و در پی هماهنگی با سازمان اداری و استخدامی کشور، طی بخشنامهای به معاونت میراثفرهنگی، مدیرانکل استانی و مدیران موزهها و کاخموزههای سراسر کشور ابلاغ کرد که بازدید کارکنان دولت و نیروهای مسلح و خانواده درجه اول آنان شامل همسر، فرزندان، پدر و مادر در ایام هفته دولت از تمامی موزهها و آثار تاریخی کشور با ارائه کارت شناسایی معتبر، بهصورت کاملاً رایگان انجام شود.
بر پایه این دستور، تمامی واحدهای اجرایی وزارتخانه موظف به اجرای کامل و دقیق این طرح در طول هفته دولت هستند تا موزهها و بناهای تاریخی کشور در این ایام به خانهای برای خدمتگزاران ملت و خانوادههایشان تبدیل شود.
سرمایهگذاران محور توسعه گردشگری و صنایعدستی هستند
سید کامل تقوینژاد دبیر هیئت دولت این هفته در جمع جمعی از سرمایهگذاران حوزه گردشگری و صنایعدستی با تأکید بر نقش کلیدی سرمایهگذاران در توسعه اقتصادی کشور، اظهار کرد: دولت چهاردهم از هر سه حوزه مأموریتی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی بهصورت جدی حمایت میکند و حوزه سرمایهگذاری برای دولت چهاردهم اهمیت راهبردی دارد. سرمایهگذاری و سرمایهگذاران همواره مورد احترام دولت هستند.
دبیر هیئت دولت با اشاره به نقش مؤثر وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در پیشبرد این سیاستها خاطرنشان کرد: جا دارد من از وزیر فعال و تلاشگر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی تشکر کنم. حقیقتاً یکی از قوتهای کابینه دولت چهاردهم حضور آقای دکتر صالحیامیری است. سخنان ایشان در جلسات هیئت دولت بسیار وزین و تأثیرگذار است و مورد توجه رئیسجمهور و سایر اعضا قرار میگیرد.
تقوینژاد همچنین با تأکید بر اهمیت سرمایهگذاران، اظهار داشت: سرمایهگذاران، سرمایه اصلی کشور هستند و ما حتماً جلوی پای آنها فرش قرمز پهن خواهیم کرد. در طول سالها شاهد اقدامات ارزشمند این عزیزان بودیم و اوج همدلی و فداکاری آنها در دوران جنگ ۱۲ روزه، زمانی که هتلداران و سرمایهگذاران در اسکان مسافران پای کار کشور ایستادند، قابل تقدیر است.
تسهیلات ۸۰ هزار میلیاردی صندوق توسعه ملی
در همین جلسه قائم مقام صندوق توسعه ملی از ارائه تسهیلات ۸۰ هزار میلیارد ریالی صندوق توسعه ملی برای تقویت سرمایهگذاری در گردشگری و صنایعدستی خبر داد.
سید مصطفی سیدهاشمی، اظهار داشت: براساس تفاهمنامهای که میان صندوق توسعه ملی و وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی به امضا رسیده است، تسهیلات بانکی از محل منابع ریالی صندوق و تلفیق با منابع بانکی به متقاضیان حقیقی و حقوقی بخشهای تعاونی و خصوصی که متقاضی سرمایهگذاری در فعالیتهای گردشگری هستند، اعطا میشود. این متقاضیان طبق ضوابط صندوق از سوی وزارت تعیین و بانکهای عامل معرفی خواهند شد.
وی افزود: تأمین منابع این تسهیلات بهصورت تلفیقی و به نسبت حداکثر ۵۰ درصد سهم صندوق و حداقل ۵۰ درصد سهم بانکهای عامل پیشبینی شده بود و حداکثر آن ۲۰ هزار میلیارد ریال تعیین شده بود، اما با پیگیریهای وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی این رقم به ۸۰ هزار میلیارد ریال افزایش یافت. سازوکار تخصیص منابع طبق نظامنامه ضوابط و شرایط اعطای تسهیلات ریالی صندوق و حسب درخواست وزارتخانه اجرا خواهد شد.
وی در ادامه به نقش سرمایهگذاران اشاره و تأکید کرد: دولت چهاردهم از سرمایهگذاران به صورت جدی حمایت خواهد کرد. بدون حضور سرمایهگذاران، توسعه بخش گردشگری امکانپذیر نیست و نقش آنان در تحقق اهداف این وزارتخانه حیاتی است.
قائم مقام صندوق توسعه ملی همچنین درباره نیاز هتلها و تأسیسات گردشگری برای خرید تجهیزات خارجی گفت: سازوکاری تهیه شده و مبالغ لازم در این خصوص در اختیار سرمایهگذاران قرار خواهد گرفت تا زمینه توسعه زیرساختها و خدمات گردشگری تسهیل شود.
بازگشایی موزه کتابخانه اختصاصی کاخ نیاوران از ۲۹ مرداد
در این هفته اعلام شد که موزه کتابخانه اختصاصی کاخ نیاوران از روز چهارشنبه ۲۹ مردادماه پس از یک دوره تعطیلی، فعالیت خود را از سر میگیرد و بار دیگر میزبان بازدیدکنندگان خواهد بود.
این موزه کتابخانه به عنوان سومین بخش از موزههای این مجموعه است که در ادامه روند بازگشایی تدریجی پس از تعطیلی موقت، جهت بازدید علاقهمندان بازگشایی میشود.
فراهم کردن امکان اقامت یک میلیون نفر در مشهد مقدس
معاون گردشگری وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از فراهم کردن امکان اقامت یک میلیون نفر در مشهد مقدس در ایام پایانی ماه صفر خبر داد.
انوشیروان محسنی بندپی، معاون گردشگری وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، گفت: در تعطیلات پیش رو حرکت سفرهای هموطنان به سوی شهر مشهد مقدس و استانهای در طول مسیر از جمله سمنان، گلستان، خراسانشمالی، خراسانجنوبی و سیستان و بلوچستان است و به دلیل همزمانی تعطیلات، استانهای شمالی نیز از حجم بالای سفرها برخوردار خواهند شد.
محسنی بندپی با تاکید بر اینکه نقش صدا و سیما به عنوان یکی از اعضای اصلی ستاد سفر در اطلاعرسانی زائران و مسافران بسیار پررنگ خواهد بود، گفت: با تعیین رابطان استانی و انتقال نکات مهم و مورد نیاز مسافران به صدا و سیما و سپس به جریان انداختن آن به صورت پیامک، تولید محتوا و برنامهسازی، هدایت و مطلع کردن بهموقع مسافران محقق میشود.
وی با تاکید بر فعال شدن ستادهای اجرایی خدمات سفر به ویژه در استانهای مسیر زائران بارگاه امام رضا (ع)، گفت: خوشبختانه ضمن فعالیت گسترده ستادهای اجرایی و ایجاد تعامل و همفکری بیندستگاهی و نیز طبق گزارشهای واصله از نهادهای اجرایی مرتبط، هیچ کمبودی در زمینه اقلام مورد نیاز و سوخت وجود ندارد و با تأمین نیاز گسترده در زمینههای مختلف، شأن زائران و مسافران در نظر گرفته شده است.
