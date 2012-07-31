هیئت نظارت بر عملکرد سازمان های مردم نهاد همدان رویکرد حمایتی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن قشمی پیش از ظهر سه شنبه در نخستین نشست مشورتی سازمان های مردم نهاد استان همدان که در سالن جلسات مجتمع فرهنگی شهید آوینی برگزار شد، با اشاره به نقش و جایگاه هیئت نظارت بر تاسیس و فعالیت تشکل های غیر دولتی اظهار داشت: این نهاد نظارتی با رویکرد حمایتی و بهره گیری از ابزارهای تشویقی، زمینه مشارکت بیشتر فعالان اجتماعی و فرهنگی را در عرصه های مختلف فراهم می کند.

قشمی اظهار داشت: نماینده سمن ها به عنوان عضو و مدافع حقوق شهروندی و مدنی تشکلها و سازمان های مردم نهاد، در این هیئت فعالیت می کند.

وی افزود: پس از برگزاری سومین دوره انتخابات نماینده سمن ها در هیئت نظارت، ظرفیت هایی برای تقویت مشارکت سازمان های مردم نهاد در استان همدان ایجاد شده که برقراری تعامل مطلوب با اداره کل امور اجتماعی استانداری همدان از جمله این موارد است.

وی راه اندازی وبلاگ، تشکیل شورای مرکزی و اطلاع رسانی به موقع از طریق سامانه پیامک را از دیگر اقدامات عنوان کرد و گفت: شکل دهی به نشست های مشورتی، ایجاد بانک اطلاعاتی و راه اندازی اتاق فکر بر اساس نوع موضوع و خدمات سازمان های مردم نهاد در استان همدان مر نظر قرار گرفته است.

نماینده تشکل های غیر دولتی در هیئت نظارت بر سازمان های مردم نهاد استان همدان اضافه کرد: همراهی و استقبال سازمان های مردم نهاد استان همدان در اجرای کردن سیاستها و برنامه های مرتبط با امور سمن ها، زمینه ایجاد ظرفیت های جدید و تقویت آنها را فراهم خواهد کرد.

کارشناس سمن ها در اداره کل امور اجتماعی استانداری همدان نیز در این نشست گفت: انجام فعالیت ها و اقدامات عام المنفعه، در ذات عقاید و افکار و اعتقادات ایرانیان نهفته است و افرادی که در سازمان ها و تشکلهای غیر دولتی فعالیت دارند، در واقع خود را وقف جامعه کرده اند و بدون هیچ چشمداشتی در اصلاح و رفع مشکلات اجتماعی نقش آفرینی می کنند.

علی فخاری ادامه داد: تشکلها و سازمان های مردم نهاد باید با همراهی و مشارکت بیش از پیش، در کاربردی و عملیاتی کردن طرح ها و مصوبات جلسات پیشگام و نسبت به اعتلای سطح واقعی سمن ها تلاش کنند.