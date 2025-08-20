به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری بزرگداشت حکیم ابوعلی سینا و روز همدان پیش از ظهر امروز چهارشنبه ۲۹ مرداد با حضور انشالله رحمتی رئیس بنیاد علمی فرهنگی بوعلی سینا، محمود شالویی، رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، بهروز کارخانه‌ای رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان و سید محمدرضا جوادی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی تهران برگزار شد.

جهان امروز وام دار ابوعلی سینا

شالویی در صحبت‌هایی با اشاره به جایگاه این حکیم و فیلسوف ایرانی در جهان گفت: دنیای امروز وامدار بوعلی‌سینا است و پس از گذشت قرن‌ها همچنان در مراکز علمی، آموزشی و پزشکی جهان با احترام و اکرام از او یاد می‌شود. ما نیازمند معرفی هرچه بیشتر این حکیم فرزانه هستیم و نباید تصور کنیم که دیگر نیازی به او نداریم، چرا که بوعلی شخصیتی پوینده و به‌روز است.

وی با تاکید بر شناساندن شخصیت ابن‌سینا در سطح جهان تصریح کرد: برنامه‌های بزرگداشت از اول تا هفتم شهریور در شهرهای مختلف ایران و برخی کشورهای دیگر با همکاری سازمان فرهنگ و وزارت امور خارجه برگزار خواهد شد. در این مسیر، بنیاد بوعلی‌سینا، دانشگاه علوم پزشکی، سازمان نظام پزشکی، فرهنگستان علوم پزشکی و دیگر نهادها نیز فعالانه مشارکت دارند.

ابن‌سینا در دین‌ورزی مسیر عقلانیت را می‌رود

در بخش بعدی مراسم رحمتی با بیان نکاتی در خصوص لزوم برگزاری بزرگداشت ابن‌سینا اظهار داشت: امروز جهان با سه مسئله در سطح کلان رو به است که ابن‌سینا و اندیشه‌های او می‌تواند در حل آن کارآمد باشد. این سه مسئله اخلاق دین و معنویت است و در جامعه این سوال مطرح می‌شود که دین و اخلاق ما چگونه باشد و جدیداً معنویت هم به آن اضافه شده است. ابن‌سینا در اینجا مهم است چرا که او بزرگترین فیلسوفی است که توانسته دین و اخلاق و معنویت را به نحو منسجمی طراحی کند و کمک کند ما در این عرصه از مدار عقلانیت خارج نشویم.

وی تاکید کرد: دین‌ورزی ما بدون ابن‌سینا مسیر دیگری را می‌رفت، اگر امروز هم از عقلانیت سینوی دور شویم دچار چالش‌های جدی خواهیم شد. ابن‌سینا در عین آنکه انسانی معنویست عارف است اما عرفانش هم عقلانی است.

با تکریم ابن‌سینا در پی تکریم عقلانیت هستیم

رئیس بنیاد علمی فرهنگی بوعلی سینا با اشاره به دیگر ویژگی‌های اندیشه ابن‌سینا گفت: ابن‌سینا در دین هم مسیر برهان را می‌رود به این معنا که با مهارت و دانش به دنبال کشف حقیقت باشیم. نگاه ابن‌سینا پارادایمی است تا در هر جا با نگاه برهانی و عقلی زندگی خود را سامان بدهیم و وقتی برهان را مبنا قرار دادیم فضای گفتمان فراهم می‌شود. در این بزرگداشت‌هایی که برگزار می‌شود ما در پی تکریم عقلانیت و گفتگو هستیم چیزی که امروز بیش از هر زمان دیگری به آن نیاز داریم.

در بخش دیگر مراسم کارخانه‌ای در صحبت‌های بیان کرد: بوعلی سینا شخصیت و انسانی است که به نظر برخی بزرگان اگر قرار بود بعد از پیامبر کسی بیاید بوعلی سینا انتخاب می‌شد. در عمر کوتاهش کتاب‌ها و رسالات و تفسیرها و شرح‌هایی نوشته است که در کنار تواضع، از او انسان بزرگی ساخته است.

وی در ادامه با برشمردم دیگر ویژگی‌های ابوعلی سینا بیان کرد: ایشان را شیخ اطبا می‌نامند و ابوفارابی در فلسفه به او حکیم علی الاطلاق گفته جالینوس او را طبیب فاضل نامیده است. در مورد کتاب قانون و مسائل پزشکی می‌گویند او علم طب را کامل کرد. کتابش بیش از ۵۰۰ سال در اروپا شرح و تدریس داده شد. این مرجعیت از بعد فلسفی چه علوم انسانی و چه تجربی ارزشمند است. با نگاهی به کتاب قانون در حوزه طب درمیابیم حتی امروز هم این دانش قابل استفاده است.

اخلاق پزشکی در آثار ابن‌سینا دیده می‌شود

کارخانه‌ای گفت: در زمان خود این انسان خارق‌العاده و نابغه است. کسی که قرآن و بیان می‌آموزد وارد هندسه و سپس الهیات می‌شود و به علم پزشکی دست میابد. سلطان محمد غزنوی می‌خواهد او در درباره اش باشد که او نپذیرفت.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان ادامه داد: ابوعلی سینا اگرچه چیزی به عنوان اخلاق پزشکی ندارد ولی مباحثی را توضیح داده است که مربوط به اخلاق است. برای مثال در علم اخلاق تاکید بر صلاحیت است که ابن سینا به آن اشاره می کند اینکه درمان موجب ضرر نشود بحث دیگر ابن‌سینا است که در اخلاق پزشکی ما هم آمده. ابن‌سینا در ارجاع نویسی اشاره‌هایی دارد که فلانی نظرش اینگونه است پس می‌توان به رفرنس دهی او به صورت علمی هم اشاره کرد. او در این رفرنس دهی با تکریم از افراد صحبت می‌کند. به نوآوری و اختراع دیگران توجه ویژه دارد و می‌گوید نباید آن را به اسم خود نام گذاری کرد.