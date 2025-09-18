  1. استانها
شالویی: آستانه اشرفیه شایسته تبدیل شدن به قطب فرهنگی کشور است

آستانه اشرفیه - رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی کشور گفت: آستانه اشرفیه با پیشینه غنی فرهنگی و وجود آرامگاه استاد «محمد معین» شایسته تبدیل شدن به قطب فرهنگی کشور است.

محمود شالویی در حاشیه مراسم گرامیداشت استاد محمد معین در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی، ادبی و هنری این شهرستان، اظهار کرد: آستانه اشرفیه از جایگاهی تاریخی و فرهنگی برخوردار است و می‌تواند با حمایت نهادهای مسئول، به یکی از قطب‌های مهم فرهنگی کشور تبدیل شود.

وی افزود: آرامگاه استاد معین، یکی از بزرگ‌ترین مفاخر ادبی ایران، در این شهر قرار دارد و این ظرفیت منحصربه‌فرد، بستری مناسب برای توسعه زیرساخت‌های فرهنگی فراهم کرده است.

رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی با تأکید بر لزوم توجه جدی به توسعه فضاهای فرهنگی در جوار این آرامگاه گفت: ایجاد مجموعه‌هایی همچون موزه، کتابخانه و مراکز فرهنگی می‌تواند نقش مهمی در ارتقای جایگاه فرهنگی این شهر ایفا کند.

شالویی همچنین با اشاره به حضور دختر دکتر معین، جمعی از مسئولان محلی و اصحاب فرهنگ در این مراسم، تصریح کرد: این هم‌افزایی میان نهادهای محلی و ملی، نویدبخش آینده‌ای روشن برای آستانه اشرفیه در حوزه فرهنگ و هنر است.

آغاز به کار جشنواره فرهنگی، ادبی و هنری «ستاره ناهید»

وی با ابراز امیدواری نسبت به حمایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی و سایر نهادهای ذی‌ربط، گفت: در صورت تحقق این حمایت‌ها، آستانه اشرفیه می‌تواند به یک پایگاه مؤثر فرهنگی در سطح کشور تبدیل شود.

شالویی در ادامه از آغاز به کار جشنواره فرهنگی، ادبی و هنری «ستاره ناهید» خبر داد و افزود: این جشنواره که برگرفته از آثار استاد معین است، از دو سال گذشته فعالیت خود را آغاز کرده و در نظر دارد برنامه‌های متنوعی در حوزه هنرهای نمایشی، ادبیات و موضوعات مرتبط با فرهنگ و ادب برگزار کند.

وی خاطرنشان کرد: هدف این است که جشنواره «ستاره ناهید» به جایگاهی ملی و بین‌المللی دست یابد و آستانه اشرفیه را به مرکزی برای گفت‌وگوی فرهنگی، تولید آثار فاخر و حفظ میراث ادبی کشور تبدیل کند.

رئیس انجمن مفاخر ایران در پایان تأکید کرد: تحقق این اهداف نیازمند همدلی و همکاری مسئولان و مردم برای ارتقای سطح فرهنگی منطقه است.

