شالویی: آستانه اشرفیه شایسته تبدیل شدن به قطب فرهنگی کشور است

محمود شالویی در حاشیه مراسم گرامیداشت استاد محمد معین در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی، ادبی و هنری این شهرستان، اظهار کرد: آستانه اشرفیه از جایگاهی تاریخی و فرهنگی برخوردار است و می‌تواند با حمایت نهادهای مسئول، به یکی از قطب‌های مهم فرهنگی کشور تبدیل شود.

وی افزود: آرامگاه استاد معین، یکی از بزرگ‌ترین مفاخر ادبی ایران، در این شهر قرار دارد و این ظرفیت منحصربه‌فرد، بستری مناسب برای توسعه زیرساخت‌های فرهنگی فراهم کرده است.

رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی با تأکید بر لزوم توجه جدی به توسعه فضاهای فرهنگی در جوار این آرامگاه گفت: ایجاد مجموعه‌هایی همچون موزه، کتابخانه و مراکز فرهنگی می‌تواند نقش مهمی در ارتقای جایگاه فرهنگی این شهر ایفا کند.

شالویی همچنین با اشاره به حضور دختر دکتر معین، جمعی از مسئولان محلی و اصحاب فرهنگ در این مراسم، تصریح کرد: این هم‌افزایی میان نهادهای محلی و ملی، نویدبخش آینده‌ای روشن برای آستانه اشرفیه در حوزه فرهنگ و هنر است.

آغاز به کار جشنواره فرهنگی، ادبی و هنری «ستاره ناهید»

وی با ابراز امیدواری نسبت به حمایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی و سایر نهادهای ذی‌ربط، گفت: در صورت تحقق این حمایت‌ها، آستانه اشرفیه می‌تواند به یک پایگاه مؤثر فرهنگی در سطح کشور تبدیل شود.

شالویی در ادامه از آغاز به کار جشنواره فرهنگی، ادبی و هنری «ستاره ناهید» خبر داد و افزود: این جشنواره که برگرفته از آثار استاد معین است، از دو سال گذشته فعالیت خود را آغاز کرده و در نظر دارد برنامه‌های متنوعی در حوزه هنرهای نمایشی، ادبیات و موضوعات مرتبط با فرهنگ و ادب برگزار کند.

وی خاطرنشان کرد: هدف این است که جشنواره «ستاره ناهید» به جایگاهی ملی و بین‌المللی دست یابد و آستانه اشرفیه را به مرکزی برای گفت‌وگوی فرهنگی، تولید آثار فاخر و حفظ میراث ادبی کشور تبدیل کند.

رئیس انجمن مفاخر ایران در پایان تأکید کرد: تحقق این اهداف نیازمند همدلی و همکاری مسئولان و مردم برای ارتقای سطح فرهنگی منطقه است.