  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۹ مرداد ۱۴۰۴، ۱۳:۴۲

شهادت یک کودک فلسطینی در نوار غزه در هر ۴۰ دقیقه

شهادت یک کودک فلسطینی در نوار غزه در هر ۴۰ دقیقه

مدیرکل وزارت بهداشت نوار غزه با بیان اینکه بیش از یک میلیون کودک در این باریکه از آسیب‌های روانی رنج می‌برند، اعلام کرد که رژیم صهیونیستی در هر ۴۰ دقیقه یک کودک فلسطینی را به شهادت می‌رساند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «منیر البرش» مدیرکل وزارت بهداشت در نوار غزه اعلام کرد که اشغالگران صهیونیست هر ۴۰ دقیقه یک کودک را در غزه به شهادت می رسانند و روزانه ۲۸ کودک بر اثر بمباران اسرائیل جان خود را از دست می‌دهند.

البرش افزود: بیش از یک میلیون کودک در غزه از آسیب‌های روانی رنج می‌برند که ۵۰ درصد آنها به اختلال استرس پس از سانحه مبتلا شده‌اند.

وی در اظهارات دیگر تأکید کرد که میزان اشغال تخت‌های بیمارستان در نوار غزه به ۳۰۰ درصد رسیده است، رقمی بی‌سابقه که نشان دهنده‌ی ابعاد فاجعه بهداشتی و انسانی در این باریکه است.

این خبر در حالی است که آژانس امداد و کار سازمان ملل متحد برای پناهندگان فلسطینی (UNRWA) اعلام کرد که طی پنج ماه گذشته، هر ماه بیش از ۵۴۰ کودک در نوار غزه به شهادت رسیده اند.

کد خبر 6566180

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها