شهادت یک کودک فلسطینی در نوار غزه در هر ۴۰ دقیقه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «منیر البرش» مدیرکل وزارت بهداشت در نوار غزه اعلام کرد که اشغالگران صهیونیست هر ۴۰ دقیقه یک کودک را در غزه به شهادت می رسانند و روزانه ۲۸ کودک بر اثر بمباران اسرائیل جان خود را از دست میدهند.
البرش افزود: بیش از یک میلیون کودک در غزه از آسیبهای روانی رنج میبرند که ۵۰ درصد آنها به اختلال استرس پس از سانحه مبتلا شدهاند.
وی در اظهارات دیگر تأکید کرد که میزان اشغال تختهای بیمارستان در نوار غزه به ۳۰۰ درصد رسیده است، رقمی بیسابقه که نشان دهندهی ابعاد فاجعه بهداشتی و انسانی در این باریکه است.
این خبر در حالی است که آژانس امداد و کار سازمان ملل متحد برای پناهندگان فلسطینی (UNRWA) اعلام کرد که طی پنج ماه گذشته، هر ماه بیش از ۵۴۰ کودک در نوار غزه به شهادت رسیده اند.
