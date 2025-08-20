به گزارش خبرنگار مهر، نشست تخصصی حکمرانی و رسانه با حضور محسن برمهانی معاون سیمای سازمان صدا و سیما، محمد مهدی دادمان رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی، محمد یارم پور رئیس مرکز رسانه قوه قضائیه صبح امروز ۲۹ مرداد برگزار شد.

برمهانی در ابتدا در سخنانی عنوان کرد: ما همیشه از یک سه ضلعی حرف می زنیم، مثلا می‌گوییم در جنگ، دیپلماسی و رسانه و میدان سه ضلعی هستند یا در حوزه امنیتی، امنیت و رسانه و دیپلماسی موثر است و درواقع دیپلماسی و رسانه در سه ضلعی های مختلف در حوزه های متنوع نقش دارند.

وی اضافه کرد: زمانی که رسانه در حوزه برودکست به یک رسانه حاکمیتی منحصر می شود این نقش پررنگ تر می شود. طبیعی است که هرکسی در جایگاه اداره این رسانه از تهیه کننده معمولی تا سیاستگذاران کلان وقتی به حوزه اجرا قدم می گذارند، نمی‌توانند از حوزه اندیشه دور باشند چرا که هر چه دورتر باشند حرف خام تر و سطحی تر است، ما هم در صداوسیما همواره به این نکته توجه داریم.

برمهانی تصریح کرد: نمی توان برنامه سرگرمی در رسانه بسازیم و خود را از حوزه اندیشه دور بدانیم. این چنین نیست که فقط برنامه «شیوه» یا … از این دست باشند. مجموعه «آقای قاضی» در کنار آموزش هایی که دارد، تلاش داشت که جذاب هم باشد و سرگرم کنندگی هم داشته باشد.

دادمان نیز در ادامه درباره رویکرد حوزه هنری یادآور شد: بزرگداشت مردی مثل روستاآزاد کار بزرگی است. ما از سال‌های قبل با او محشور بودیم و فقدان و خلا حضور او در محیط هایی که حضور داشته است نشان از بزرگی شخصیت او دارد.

وی در ادامه با اشاره به ساخت «آقای قاضی» عنوان کرد: در حمایت از این مجموعه نگاه نویی وجود داشت که با ابتکار و خلاقیت همراه بود و همین باعث شد سریال دیده شود با اینکه ساختار ساده ای دارد و هزینه چندانی ندارد. با این حال نشان داد سخت ترین و پیچیده ترین پرونده ها می تواند مورد اقبال قرار بگیرد. فکر می کنم «آقای قاضی» توانست مدل جدیدی به مجموعه جهان داستان ها و شخصیت های ماندگار در رسانه اضافه کند.

دادمان در ادامه یادآور شد: امروز هیچ موضوعی و هیچ مساله ای در هیچ لایه ای حل نخواهد شد مگر اینکه آن مساله در فضای عمومی برایش راه حلی پیدا شود. دوره ای که می شد در پشت درها برای موضوعی راه حل پیدا کرد، گذشته است. بنابراین مساله حکمرانی بدون رسانه معنا ندارد.

سپس برمهانی در ادامه سخنانش عنوان کرد: رسانه ما که یکی سازمان صداوسیماست و حتما مرجع و فراگیرترین است چه تاثیری در پیری جمعیت داشته است؟ ما در جمهوری اسلامی ایران زندگی می کنم. رسانه جمهوری اسلامی چه تاثیری در نشانه زدایی انقلابی در آثار نمایشی کشور داشته است؟ اگر شما چند ایراد بگیرید من می توانم ۳۰ ایراد بگیرم. شما به موضوع حجاب اشاره کردید. آیا مدخل ورود ما به موضوع حجاب در مواجهه با مردم یک روش درست فرهنگی بوده است که بخواهیم بگوییم رسانه کارش را درست انجام می دهد یا نه؟ ما حجاب کامل را نشان داده ایم اما آنچه که باعث چالش ما در این موضوع می شود مبحث حیا و عفت است. آثار نمایشی ۲۰ سال گذشته ما را ببینید گاهی حتی تعجب می کنیم که چه تغییراتی داشته است.

وی با اشاره به نقد برخی درباره فاصله گرفتن هنرمندان از تلویزیون بیان کرد: زمانی این تعریض را وارد کردند که ۵ یا ۶ نفر بودند و برخی هم در حال کار بودند و حتی گفتم باید توضیح کاملی داد که هر یک از این اسامی چه اتفاقی برایشان افتاده است و چه ماجرایی دارند.

برمهانی در بخش دیگر سخنانش یادآور شد: مادامی که نارضایتی مردم از موضوعات اقتصادی بالا می رود مخاطب تلویزیون هم کم می شود. این چه ربطی به کیفیت برنامه سازی و یا در لفافه بودن حرف ما یا حتی آوردن چهره های موافق و مخالف دارد. مردم حالشان نسبت به موضوعات (اقتصادی) خوب نیست و تلویزیون هم کمتر می بینند. حتماً ارتباطی هم دارد و کیفیت برنامه سازی هم می تواند تاثیرگذار باشد اما وقتی درباره اثر رسانه صحبت می کنیم باید آن را واقعی ببینیم.

