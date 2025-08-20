به گزارش خبرنگار مهر، اولین جلسه ستاد مدیریت بحران کلانشهر تهران در سال جاری با موضوعات ارائه گزارش دبیرخانه ستاد در مورد پیگیری مصوبات، عملکرد کارگروهها، ارائه گزارش مدیریت شهری در دفاع مقدس، تصویب ماتریس نقش و مسئولیت دستگاهها در مدیریت سیلاب شهر تهران؛ ارائه گزارش آخرین وضعیت ارزیابی ایمنی یکپارچه ساختمانهای مهم و بلندمرتبه شهر تهران؛ افتتاح برخط پایگاه مدیریت بحران محله زنجان و لرزه نگاری درون گمانهای بوستان نهجالبلاغه؛ طرح مصوبات پیشنهادی و ارائه تدابیر مقامات ارشد حاضر در جلسه با حضور وزیر کشور، شهردار تهران، رؤسای کارگروههای تخصصی ستاد مدیریت بحران کلانشهر تهران و جمعی از مدیران شهری برگزار شد.
اسکندر مؤمنی در حاشیه جلسه امروز سازمان مدیریت بحران کشور اظهار داشت: در مدیریت بحران نمیتوان بدون برنامه و اولویتبندی اقدام کرد. به دلیل محدود بودن منابع، باید اقدامات بر اساس اولویتها انجام شود تا بتوانیم پاسخگویی مناسبی در زمان وقوع حوادث داشته باشیم.
وزیر کشور با تأکید بر لزوم آمادگی همهجانبه دستگاهها برای مواجهه با بحرانها گفت: در شرایط بحرانی باید سختترین سناریوها مدنظر قرار گیرد و برنامهریزیها بر اساس دشوارترین شرایط انجام شود.
مؤمنی با اشاره به وضعیت موجود در برخی بیمارستانها و مراکز درمانی تصریح کرد: شرایط موجود مطلوب نیست و نیازمند تقویت زیرساختهای درمانی و تأمین تجهیزات هستیم تا در زمان بحران دچار مشکل نشویم.
وزیر کشور با تأکید بر تأثیر دخالتهای انسانی در محیط زیست بر افزایش بحرانها افزود: باید با پیشبینی دقیق سناریوهای مختلف و آمادهسازی همهجانبه، آمادگی کامل برای مواجهه با هرگونه حادثه داشته باشیم.
مؤمنی در ادامه از تصمیم جدید دولت در زمینه مدیریت حوادث خبر داد و گفت: بر اساس تصمیم اتخاذ شده، مدیریت حوادث و خسارات ناشی از جنگ تحمیلی در تهران به عهده شهرداری تهران قرار گرفته است و بقیه مسئولیتهای بر عهده وزارت راه و شهرسازی است.
نظر شما