۲۹ مرداد ۱۴۰۴، ۱۴:۲۲

انهدام باند کلاهبرداری ۷۰۰ میلیاردی از فروشندگان کالا در اصفهان

اصفهان _فرمانده انتظامی استان گفت: اعضای باند ۴ نفره ای که با شگردی خاص بالغ بر ۷۰۰ میلیارد ریال از فروشندگان کالا در سایت های واسطه گر کلاهبرداری کرده بودند، دستگیر شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حمید علینقیان پور ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در پی شکایت تعدادی از شهروندان مبنی بر کلاهبرداری یک شرکت تجاری از آنان موضوع در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی شهرستان خمینی شهر قرار گرفت.

وی افزود: با تحقیقات گسترده کارآگاهان مشخص شد نماینده شرکت مذکور با فروشندگان کالا در سایت های واسطه گر تماس گرفته و پس از توافق بر سر قیمت فردی را به عنوان خریدار اعزام و در ازای چک کالاها را تحویل می گرفتند اما فروشندگان پس از مراجعه به بانک متوجه می شدند چک ها به نام یک معتاد کارتن خواب صادر و فاقد موجودی است.

فرمانده انتظامی استان اصفهان اظهار داشت: سرانجام با تلاش ها و پیگیری های ویژه کارآگاهان فرد معتادی که برای وی دسته چک صادر شده بود به همراه اعضای باند ۴ نفره کلاهبرداری شامل ۳ مرد و یک زن، طی چند عملیات جداگانه در شهرهای قم، اصفهان و فلاورجان دستگیر شدند.

وی با بیان اینکه متهمان در تحقیقات صورت گرفته به کلاهبرداری ۷۰۰ میلیارد ریالی از فروشندگان کالا در سایت های واسطه گر اقرار کردند گفت: با اعترافات متهمان یکی از انبارهای متعلق به شرکت مذکور در شهرستان خمینی شهر شناسایی و تعداد قابل توجهی کالا و اجناس خریداری شده به ارزش ۱۰ میلیارد ریال کشف و به مالباختگان بازگردانده شد.

سردار علینقیان پور در پایان با اشاره به وصول ۳۰ فقره شکایت از شهرستان های خمینی شهر، اصفهان و چند شهر دیگر از سراسر کشور خاطر نشان کرد: در این خصوص پرونده تشکیل و متهمان برای رسیدگی به جرم خود تحویل مرجع قضائی شدند.

