انهدام باند کلاهبرداری ۷۰۰ میلیاردی از فروشندگان کالا در اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حمید علینقیان پور ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در پی شکایت تعدادی از شهروندان مبنی بر کلاهبرداری یک شرکت تجاری از آنان موضوع در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی شهرستان خمینی شهر قرار گرفت.

وی افزود: با تحقیقات گسترده کارآگاهان مشخص شد نماینده شرکت مذکور با فروشندگان کالا در سایت های واسطه گر تماس گرفته و پس از توافق بر سر قیمت فردی را به عنوان خریدار اعزام و در ازای چک کالاها را تحویل می گرفتند اما فروشندگان پس از مراجعه به بانک متوجه می شدند چک ها به نام یک معتاد کارتن خواب صادر و فاقد موجودی است.

فرمانده انتظامی استان اصفهان اظهار داشت: سرانجام با تلاش ها و پیگیری های ویژه کارآگاهان فرد معتادی که برای وی دسته چک صادر شده بود به همراه اعضای باند ۴ نفره کلاهبرداری شامل ۳ مرد و یک زن، طی چند عملیات جداگانه در شهرهای قم، اصفهان و فلاورجان دستگیر شدند.

وی با بیان اینکه متهمان در تحقیقات صورت گرفته به کلاهبرداری ۷۰۰ میلیارد ریالی از فروشندگان کالا در سایت های واسطه گر اقرار کردند گفت: با اعترافات متهمان یکی از انبارهای متعلق به شرکت مذکور در شهرستان خمینی شهر شناسایی و تعداد قابل توجهی کالا و اجناس خریداری شده به ارزش ۱۰ میلیارد ریال کشف و به مالباختگان بازگردانده شد.

سردار علینقیان پور در پایان با اشاره به وصول ۳۰ فقره شکایت از شهرستان های خمینی شهر، اصفهان و چند شهر دیگر از سراسر کشور خاطر نشان کرد: در این خصوص پرونده تشکیل و متهمان برای رسیدگی به جرم خود تحویل مرجع قضائی شدند.