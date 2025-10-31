به گزارش خبرنگار مهر، حمید ملانوری‌شمسی صبح جمعه در نشست هم‌اندیشی رؤسای انجمن‌های صنفی و حرفه‌ای دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری کشور، با تشریح ظرفیت‌های متنوع استان همدان، اظهار کرد: استان همدان در قلب غرب کشور واقع شده و با برخورداری از زیرساخت‌های مناسب جاده‌ای، ریلی و هوایی، قابلیت تبدیل‌شدن به یکی از قطب‌های گردشگری ایران را دارد.

وی افزود: پروازهای تهران و مشهد در ماه‌های اخیر از سر گرفته شده و توسعه خطوط هوایی و افزایش تعداد پروازها در دستور کار مدیریت استان قرار دارد.

استاندار همدان با اشاره به ساختار اقتصادی استان گفت: اقتصاد همدان مبتنی بر کشاورزی است و این استان از قطب‌های اصلی تولید سیب‌زمینی، گندم، سیر، گردو و انگور کشور به‌شمار می‌آید. بسیاری از محصولات کشاورزی همدان ثبت جهانی شده و از جایگاه ممتازی در سطح ملی و بین‌المللی برخوردارند.

ملانوری‌شمسی ادامه داد: معادن متنوع، صنایع کوچک و ظرفیت گسترده در حوزه گیاهان دارویی از دیگر ویژگی‌های ممتاز این استان است. تاکنون بیش از ۱۳۰۰ گونه گیاه دارویی در همدان شناسایی شده که برخی از آنها منحصربه‌فرد و ویژه اقلیم منطقه هستند.

وی با اشاره به پیشینه علمی و فرهنگی این دیار افزود: همدان خاستگاه بزرگانی چون بوعلی‌سینا، باباطاهر و شهید مفتح است و با دارا بودن دانشگاه‌های متعدد و پارک علم و فناوری، زمینه توسعه گردشگری علمی و سلامت در این استان فراهم شده است.

استاندار همدان گفت: در حال حاضر بیش از ۶۰ مرکز درمانی در همدان مجوز ارائه خدمات بین‌المللی دارند و بسیاری از بیماران کشورهای همسایه، به‌ویژه عراق، برای دریافت خدمات پزشکی به این استان سفر می‌کنند.

وی با تأکید بر نگاه علمی و برنامه‌محور مدیریت استان تصریح کرد: نقشه جامع تحول و پیشرفت همدان با تمرکز بر سه محور «آب، محیط‌زیست و گردشگری» تدوین شده است. گردشگری به‌عنوان بزرگ‌ترین صنعت کم‌آب‌بر و محیط‌زیست‌محور، می‌تواند عامل مهمی در رشد اقتصادی استان باشد.

ملانوری‌شمسی تأکید کرد: توسعه پایدار زمانی محقق می‌شود که میان منابع و مصارف تعادل برقرار شود؛ توسعه‌ای مطلوب است که ضمن تأمین رفاه امروز مردم، منابع طبیعی را برای نسل‌های آینده حفظ کند.

وی با اشاره به تنوع قومی، زبانی و فرهنگی در همدان افزود: این تنوع، فرصتی برای توسعه گردشگری فرهنگی، اقوام و زبان فراهم کرده و در کنار آن، گردشگری سلامت، معدنی، کشاورزی و علمی نیز از دیگر ظرفیت‌های این استان محسوب می‌شود.

استاندار همدان خاطرنشان کرد: همدان با برخورداری از بیش از ۱۹۰۰ جاذبه طبیعی، تاریخی و فرهنگی، ۸۵ رشته فعال صنایع‌دستی و روستاهایی با پیشینه تاریخی و نام‌های برگرفته از گیاهان دارویی، گنجینه‌ای بی‌بدیل از تاریخ، تمدن و طبیعت ایران است.

وی در پایان با اشاره به شعار سال و نقش مردم و بخش خصوصی در توسعه استان گفت: حل بحران‌هایی مانند بیکاری، کم‌آبی و محیط‌زیست در گرو نگاه راهبردی به صنعت گردشگری است؛ صنعتی که می‌تواند فرصت‌های شغلی متعددی برای تحصیل‌کردگان ایجاد و نشاط اجتماعی را در جامعه ارتقا دهد.