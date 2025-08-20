عهد رضوی؛ قرارگاهی برای تبلیغ جهادی است

به گزارش خبرنگار مهر، هر سال مشهدالرضا علیه‌السلام را به میعادگاه عاشقان امام مهربانی‌ها تبدیل می‌کند؛ اما امسال تخمین‌ها حکایت از موجی بزرگ‌تر دارد. تنها در سال گذشته، بیش از ۸ میلیون زائر در این ایام به مشهد مشرف شدند؛ آماری که به گفته کارشناسان، تقریباً دو برابر جمعیت زائران اربعین است و امسال بیشتر هم می‌شود. همین موضوع سبب شد تا حساسیت نهادهای تبلیغی نسبت به این مناسبت افزایش یابد.

در همین راستا، اداره تبلیغات اسلامی خراسان رضوی با همراهی «اداره کل امور مبلغین» تصمیم گرفت قرارگاه تبلیغی عهد رضوی را راه‌اندازی کند؛ قرارگاهی که قرار است مأمن و محور فعالیت هزاران طلبه و مبلغ از سراسر کشور باشد.

هدف‌گذاری و سازوکار

قرارگاه عهد رضوی با سه رویکرد اصلی فعالیت خود را دنبال می‌کند. اول، اعزام مبلغین جهادی به کاروان‌های پیاده زائران امام رضا (ع) که از مسیرهای ۱۰ تا ۳۰ کیلومتری مشهد حرکت می‌کنند.

دوم، حضور مستمر مبلغان در موکب‌های بین‌شهری و شهری شامل مساجد، تکیه‌ها، حسینیه‌ها و ایستگاه‌های صلواتی و سوم، راه‌اندازی فضاهای نوین تبلیغی همچون «حسینیه کودک» و «پاتوق‌های گفت‌وگو» برای نوجوانان و جوانان.

شبکه‌ای منسجم از مبلغان محلی و کشوری در این طرح سازماندهی می‌شوند و بخشی از این نیروها، مبلغان بومی مشهد هستند و بخش دیگر، طلبه‌ها و مبلغان جهادی از نقاط مختلف کشور که بدون دریافت هزینه، به‌صورت داوطلبانه در این حرکت معنوی شرکت می‌کنند.

یکی از ویژگی‌های متمایز عهد رضوی، توجه به توانمندسازی مبلغین است. طبق برنامه‌ریزی‌ها، ۵ استاد برجسته مدرسه «شمع» در مشهد، هر شب کارگاه‌های آموزشی و گعده‌های تخصصی برای مبلغان برگزار می‌کنند تا سطح مهارت‌های تبلیغی و ارتباطی آنان ارتقا یابد.

بهره‌گیری از شبکه‌های تخصصی

«امور مبلغین» در حال حاضر بیش از ۲۰ شبکه تخصصی تبلیغی دارد؛ از جمله شبکه کودک و نوجوان، مبلغان میدانی و روایتگران شهدا. در فراخوان عهد رضوی قرار است این شبکه‌ها نیز فعالانه حضور داشته باشند تا تبلیغ در مشهد ابعاد متنوع‌تری پیدا کند.

براساس برآوردها، ظرفیت اعزامی این فراخوان بین ۶۰۰ تا ۱۰۰۰ مبلغ پیش‌بینی شده است. این ظرفیت ترکیبی خواهد بود از مبلغان ملی، مبلغان جوان کشوری، شبکه‌های تخصصی و طلبه‌هایی که در فراخوان ثبت‌نام کرده‌اند. حضور آن‌ها قرار است فضایی زنده و مردمی ایجاد کند؛ به‌گونه‌ای که علاوه بر برگزاری نماز جماعت و سخنرانی، فعالیت‌های چهره‌به‌چهره و پاسخ به سوالات شرعی مردم در اولویت قرار گیرد.