به گزارش خبرنگار مهر، جعفر شهامت ظهر چهارشنبه در نشست خبری اقدامات اداره کل راهداری خراسان رضوی به افزایش سرویس های حمل و نقل در ایام شهادت امام رضا (ع) برای رفاه حال زائران اظهار کرد: ۲۵۰۰ سرویس حملونقل در روزهای شهادت امام رضا (ع) به زائرین خدمت رسانی می کنند.
مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان رضوی در راستای تسهیل رفاه حال زائرین از برنامهریزی گسترده این ادارهکل در قالب کمیته حملونقل ستاد خدمات سفر ویژه دهه پایانی صفر خبر داد و گفت: با توجه به پیشبینی ورود بین ۶ تا ۷ میلیون زائر پس از اربعین حسینی به مشهد مقدس، موضوع حملونقل و بهویژه بازگشت ایمن زائران به عنوان یکی از کلیدیترین اولویتها در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: در هماهنگی با سایر دستگاهها از جمله فرودگاه، راهآهن و شهرداری مشهد، برنامهریزیهای لازم انجام شده و امروز نیز با حضور معاون عمرانی استاندار از موکبها و مسیرهای تردد بازدید شد.
شهامت با اشاره به آغاز پیشفروش بلیت از روز گذشته، اظهار داشت: تلاش داریم بین ۸۰ تا ۱۰۰ هزار صندلی را با مشارکت شرکتهای حملونقل و تشکلهای صنفی بهصورت اینترنتی عرضه کنیم تا زائران بتوانند از همان مبدأ سفر، بلیت رفت و برگشت به مشهد را تهیه کنند.
مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان رضوی تأکید کرد: اطلاعرسانی عمومی در سراسر کشور برای تهیه بلیت از مبدأ، امری ضروری است و بلیت برگشت نیز از همان شهر مبدأ قابل خریداری خواهد بود. در مورد بازگشت زائران از مشهد مسئولیت هماهنگی و اجرا با این ادارهکل است.
وی افزود: اصلاح کرایهها نیز مانند سنوات گذشته برای جبران هزینههای بازگشت ناوگان بدون مسافر، با هماهنگی استانداری انجام میشود. اگر موضوع ملی باشد، مانند اربعین، ستاد مرکزی کل کشور آن را هدایت میکند.
شهامت با اشاره به شرایط ناوگان، ابراز کرد: ناوگان فعال در استان حدود ۵ تا ۶ هزار دستگاه است، اما در عمل، بخش مؤثر آن اتوبوسهایی هستند که قابلیت سفر بیناستانی دارند. متأسفانه در سالهای اخیر اقدامی برای نوسازی ناوگان یا واردات اتوبوسهای نو صورت نگرفته و با کاهش ظرفیت و فرسودگی ناوگان مواجه بودهایم.
مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان رضوی گفت: بر اساس بررسیها، در ایام اوج دهه آخر صفر حدود ۸۰۰ دستگاه اتوبوس کمبود داریم که از این تعداد، ۴۰۰ دستگاه در مشهد است. برای جبران این کمبود، برنامهریزی شده است تا ۱۰۰ دستگاه از سوی شرکتهایی مانند جوانسیر ایثار و سایر استانها اعزام شوند و همچنین ۳۰۰ دستگاه اتوبوس با همکاری شهرداریها، بهویژه شهرداری مشهد، برای جابهجایی زائران پیاده تخصیص یابد.
وی بیان کرد: هماهنگیهای کلی انجام شده و جزئیات آن در حال نهایی شدن است تا زائران دغدغهای برای بازگشت نداشته باشند. پیش بینی شده این خدمات از محل اسکان زائران در مشهد انجام شود تا نیازی به حضور در پایانهها نباشد؛ چرا که فضای فیزیکی پایانهها گنجایش حضور انبوه جمعیت را ندارد.
شهامت افزود: بر اساس تجربه سالهای گذشته، ۲۵۰۰ سرویس حملونقل از عصر روز شهادت امام رضا (ع) و روز بعد از آن، از پایانه امام رضا (ع)، پایانههای اقماری و سایر نقاط شهر فعال خواهند شد.
مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان رضوی اظهار کرد: روزهای پرکار و فشردهای پیش رو داریم. سامانه ۱۴۱ برای اطلاعرسانی به زائران فعال است و نزدیک به ۶۰ نیروی ناظر در پایانه امام رضا (ع) مستقر خواهند شد. همچنین نمایندگان استانهای پرمخاطب نیز در این پایانه حضور خواهند داشت تا نظارت و هماهنگی لازم بهصورت دقیق صورت گیرد.
