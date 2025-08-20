به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، حسین روزبه، رئیس سازمان توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه در بازدید زونگ پی وو، سفیر جمهوری خلق چین در ایران از خانه فناوری و نوآوری تهران (آی‌هیت) گفت: ایران و چین دارای پیشینه عمیق در همکاری‌های علمی، فناورانه، اقتصادی و تجاری هستند، روابط دوستانه دو تمدن کهن ایران و چین، سنگ‌بنای همکاری‌های گسترده آینده در حوزه علم و فناوری خواهد بود.

وی افزود: زیست‌بوم علم و فناوری جمهوری اسلامی ایران طی سال‌های اخیر پیشرفت‌های قابل توجهی را تجربه کرده است، به طوری که بیش از ده هزار شرکت دانش‌بنیان در کشور فعال هستند و با همراهی نیروی انسانی متخصص و مستعد، زمینه‌های گسترده‌ای برای توسعه همکاری‌های مشترک فراهم شده است.

رئیس سازمان توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه با اشاره به سفر اخیر حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور به چین گفت: در جریان این سفر، تفاهم‌های موثری با وزیر علوم و معاون نخست‌وزیر جمهوری خلق چین به امضا رسید که محورهای مهمی همچون توسعه همکاری‌ها در حوزه هوش مصنوعی و ایجاد شبکه آزمایشگاهی مشترک میان کشورهای عضو ابتکار کمربند و جاده را شامل می‌شود.

روزبه تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران آمادگی کامل خود را برای اجرای این تفاهمات و سرعت‌بخشیدن به مسیر قانونی شدن آن‌ها اعلام کرده است و انتظار می‌رود با امضای سریع سند همکاری مشترک، اجرای برنامه‌های دو طرف آغاز شود.

وی با اشاره به توانمندی‌های چین در حوزه هوش مصنوعی و پیشرفت‌های ایران در این عرصه گفت: همکاری مشترک دو کشور در این حوزه می‌تواند دستاوردهای ارزشمندی در سطح منطقه و جهان به همراه داشته باشد. همچنین راه‌اندازی شبکه آزمایشگاهی کشورهای عضو ابتکار کمربند و جاده، گام مؤثری برای گسترش تعاملات علمی در سطح بین‌المللی خواهد بود.

رئیس سازمان توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه افزود: در این مسیر، موضوع تبادل محققان، دانشمندان جوان و نخبگان علمی میان ایران و چین نیز مورد توافق قرار گرفته و برنامه اجرایی آن در دست تدوین است. علاوه بر این، حضور شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی در نمایشگاه‌های چین و مشارکت شرکت‌های چینی در نمایشگاه‌های ایران از دیگر محورهای همکاری‌های مشترک خواهد بود.

وی ادامه داد: همکاری‌های دو کشور تنها محدود به فناوری‌های نوین نیست و حوزه‌های محیط زیست، کشاورزی، سلامت و پزشکی نیز از اولویت‌های مشترک همکاری محسوب می‌شوند.

روزبه در پایان از افتتاح نخستین خانه نوآوری و فناوری جمهوری اسلامی ایران در چین، طی ماه‌های پیش رو خبر داد و گفت: این مرکز می‌تواند مسیر مطمئنی برای توسعه همکاری‌های بخش خصوصی ایران و چین فراهم کند و آینده‌ای روشن از دوستی و همکاری‌های مشترک را برای دو ملت رقم بزند.

آینده روشن همکاری‌های علمی ایران و چین

زونگ پی وو، سفیر جمهوری خلق چین در ایران در جریان بازدید از دستاوردهای فناورانه شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در خانه فناوری و نوآوری تهران، گفت: ایران تمدنی باشکوه و مردمی خردمند دارد که با خردورزی و خلاقیت خود به دستاوردهای ارزنده‌ای دست یافته‌اند. به گفته وی، یزد و قنات‌های آن نمونه‌ای موفق از این تمدن کهن است و استان خوزستان نیز با زیرساخت‌های ارزشمند در شوشتر، جلوه‌ای از پیشینه تاریخی ایران به شمار می‌آید.

وی افزود: تاریخ توسعه فناوری ایران با شکوه است و امروز افتخار داریم که شاهد پیشرفت‌های علمی و فناورانه جمهوری اسلامی ایران در عصر جدید باشیم. چین و ایران دو تمدن بزرگ با تاریخی دیرینه هستند که ظرفیت‌های فراوانی برای همکاری‌های علمی دارند.

سفیر چین در ایران با تأکید بر رویکرد باز کشورش به همکاری‌های بین‌المللی خاطرنشان کرد: چین تاکنون با بیش از ۱۶۰ کشور جهان در حوزه علم و فناوری همکاری داشته است و ایران یکی از این کشورها محسوب می‌شود.

زونگ پی وو با اشاره به سفر اخیر معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور ایران به چین و دیدار او با مقامات عالی‌رتبه این کشور گفت: این سفر نشانه‌ای از عمق روابط علمی و فناورانه دو کشور است و ما معتقدیم فضای همکاری میان ایران و چین بسیار گسترده و عمیق است.

وی همچنین یادآور شد: سال گذشته در جریان سفر به ایران، از منطقه نوآوری پارک فناوری پردیس بازدید کردیم و اکنون فرصت مناسبی فراهم شده است که همکاری‌های علمی و فناورانه میان دو کشور بیش از پیش افزایش یابد.