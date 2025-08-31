ثبت ۱۵۶ حادثه در کوهستان طی مردادماه امسال

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین کبادی معاون عملیات سازمان امدادونجات، با اشاره به جزئیات آمار گفت: از مجموع ۲۰۶ حادثه، ۱۴۰ نفر مصدوم شدند که از این میان، ۹۴ نفر به مراکز درمانی منتقل و ۲۶ نفر به صورت سرپایی درمان شدند. همچنین متأسفانه در این حوادث ۱۲ نفر جان خود را از دست دادند.
کبادی ادامه داد: امدادگران و نجاتگران هلالاحمر در مردادماه موفق شدند به ۱۷ نفر امدادرسانی کرده و ۲۷ نفر را از مناطق پرخطر به مکان امن منتقل کنند.
معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلالاحمر درباره استانهای دارای بیشترین حادثه کوهستان گفت: استان تهران با ۱۶ حادثه، آذربایجان شرقی با ۱۴ حادثه و مازندران با ۱۳ حادثه بیشترین آمار وقوع حوادث کوهستان را در مردادماه امسال به خود اختصاص دادهاند.
وی در بخش دیگری از سخنانش تأکید کرد: بیشترین تعداد حادثهدیدگان نیز در استانهای آذربایجان شرقی با ۲۲ نفر، البرز و مازندران هر کدام با ۱۶ نفر و تهران با ۱۵ نفر ثبت شده است.
محمدحسین کبادی در پایان خاطرنشان کرد: امدادگران و نجاتگران کوهستان هلالاحمر در طول مردادماه ۱۴۰۴ با تلاش بیوقفه، توانستند علاوه بر کاهش پیامدهای ناشی از این حوادث، جان دهها هموطن را نیز نجات دهند.
