ثبت ۱۵۶ حادثه در کوهستان طی مردادماه امسال

معاون عملیات سازمان امدادونجات گفت: امدادگران و نجاتگران هلال‌احمر در مردادماه امسال با حضور در ۱۵۶ حادثه کوهستانی در سراسر کشور، جان ده‌ها هموطن را نجات دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین کبادی معاون عملیات سازمان امدادونجات، با اشاره به جزئیات آمار گفت: از مجموع ۲۰۶ حادثه‌، ۱۴۰ نفر مصدوم شدند که از این میان، ۹۴ نفر به مراکز درمانی منتقل و ۲۶ نفر به صورت سرپایی درمان شدند. همچنین متأسفانه در این حوادث ۱۲ نفر جان خود را از دست دادند.

کبادی ادامه داد: امدادگران و نجاتگران هلال‌احمر در مردادماه موفق شدند به ۱۷ نفر امدادرسانی کرده و ۲۷ نفر را از مناطق پرخطر به مکان امن منتقل کنند.

معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلال‌احمر درباره استان‌های دارای بیشترین حادثه کوهستان گفت: استان تهران با ۱۶ حادثه، آذربایجان شرقی با ۱۴ حادثه و مازندران با ۱۳ حادثه بیشترین آمار وقوع حوادث کوهستان را در مردادماه امسال به خود اختصاص داده‌اند.

وی در بخش دیگری از سخنانش تأکید کرد: بیشترین تعداد حادثه‌دیدگان نیز در استان‌های آذربایجان شرقی با ۲۲ نفر، البرز و مازندران هر کدام با ۱۶ نفر و تهران با ۱۵ نفر ثبت شده است.

محمدحسین کبادی در پایان خاطرنشان کرد: امدادگران و نجاتگران کوهستان هلال‌احمر در طول مردادماه ۱۴۰۴ با تلاش بی‌وقفه، توانستند علاوه بر کاهش پیامدهای ناشی از این حوادث، جان ده‌ها هموطن را نیز نجات دهند.

