معاونت زیارت را دریابید!

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین سعیدی مدیرمسئول خراسان آنلاین در یادداشتی نوشت: مشهدالرضا (ع)، پایتخت معنوی ایران و میزبان سالانه حدود ۴۰ میلیون زائر، در سه مقطع اوج (نوروز، دهه کرامت و به‌ویژه دهه آخر صفر) با فشار سنگینی بر زیرساخت‌های خود مواجه می‌شود. تنها در دهه آخر صفر، حضور ۵/۶ تا ۷ میلیون زائر معادل دو برابر جمعیت شهر هزینه آب، برق، نان، خدمات شهری، بهداشت، امنیت و اسکان را به شکل جهشی افزایش می‌دهد.برآوردها نشان می‌دهد این حجم خدمت‌رسانی در یک بازه شش‌روزه بیش از ۱,۱۰۰ میلیارد تومان هزینه مازاد بر شهر تحمیل می‌کند؛ درحالی که بودجه زیارت برای چهار شهر کشور تنها ۴۰۰ میلیارد تومان بوده که همین مقدار اندک هم اغلب تحقق نیافته است. جایگاه مشهد و تعداد بالای زائران، فرصتی کم‌نظیر برای تبدیل دغدغه‌های محلی به مسائل ملی را فراهم کرده است. بحران آب، ضعف زیرساخت‌ها و مشکلات خدمات شهری، مستقیم بر کیفیت زیارت و رضایت زائران و همچنین اقتصاد شهر اثرگذار است.

معاونت زیارت با ماهیت بین‌بخشی خود، می‌تواند هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، نهادهای مذهبی، بخش خصوصی و جریان‌های سیاسی را سازمان دهی کند. بر اساس شنیده‌ها تغییرات ساختاری در استانداری خراسان رضوی در دستور کار قرار گرفته که منجر به حذف یا تقلیل معاونت مهم و کلیدی زیارت و قرار گرفتن آن ذیل معاونت سیاسی خواهد شد؛ اقدامی که خطر تضعیف جایگاه ملی زیارت را به همراه دارد. کوچک‌سازی چنین ظرفیتی، نه‌تنها توان مطالبه‌گری را محدود می‌کند بلکه باعث پراکندگی صداها و کاهش وزن ملی موضوع زیارت می‌شود. البته که این دغدغه مهم یعنی ضرورت حفظ و حتی تقویت معاونت زیارت در ساختار استانداری خراسان رضوی هم مورد توجه متولیان قرار گرفته و بر اساس آخرین بررسی‌ها و پیگیری‌ها، تصمیم بر ادغام، تقلیل یا حذف این معاونت منتفی شده است.

به هر روی، زیارت برای مشهد یک مأموریت ملی است و نیازمند سازوکاری دائمی و مقتدر برای برنامه‌ریزی، تأمین منابع و پیگیری جدی مطالبات است. تضعیف جایگاه معاونت زیارت، به معنای از دست رفتن فرصتی استراتژیک برای تقویت هم‌افزایی ملی است. آینده خدمت‌رسانی به زائران و توسعه پایدار مشهد در گرو تقویت این محور و ایجاد صدایی واحد است. از این رو انتظار می‌رود، حالا که این تصمیم اشتباه منتفی شده، نه تنها با جدیت از تکرار چنین فرضیه‌ای برای استانداری خراسان رضوی که یکی از مهم‌ترین اولویت‌ها و دستور کارهایش حوزه زیارت است، جلوگیری شود، بلکه ساختار فعلی این معاونت نیز ارتقا یابد تا شرایط برای پیگیری، مطالبه گری و برنامه ریزی جدی تر در حوزه زیارت فراهم شود.