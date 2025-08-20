۲۱۰ اعزام درمانی در کردستان طی ۱۰ روز گذشته

به گزارش خبرنگار مهر، بابک هدایی عصر چهارشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها اظهار کرد: در این مدت ۲۱۰ مورد پذیرش و اعزام بیمار در سطح استان مدیریت شد که از این تعداد، ۱۹۴ اعزام درون استانی و ۱۶ اعزام برون استانی بوده است.

وی افزود: از مجموع اعزام‌های برون استانی، ۸ بیمار به بیمارستان‌های تهران، ۵ بیمار به استان کرمانشاه، ۲ بیمار به همدان و یک بیمار نیز به تبریز منتقل شده‌اند.

هدایی با بیان اینکه در حال حاضر هیچ بیماری در صف انتظار برای اعزام قرار ندارد، تصریح کرد: تمام اعزام‌ها با برنامه‌ریزی دقیق، هماهنگی تیم‌های درمانی و استفاده از ظرفیت‌های موجود انجام شد و هدف اصلی آن، تسهیل روند انتقال بیماران و ارتقای کیفیت خدمات درمانی برای مردم استان است.