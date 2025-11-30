ارائه خدمات درمانی به ۱۶۸ بیمار در کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، بابک هدایی بعدازظهر یکشنبه به اعلام این خبر به رسانههای کردستان گفت: از ابتدای آذرماه تاکنون، ۱۶۸ بیمار نیازمند خدمات تخصصی درمانی از سوی واحد هدایت و پایش مراقبتهای درمانی دانشگاه علوم پزشکی پذیرش و به مراکز درمانی مرتبط اعزام شدهاند.
وی افزود: از مجموع این خدمات، ۱۵۳ مورد اعزام دروناستانی بوده و بیماران به مراکز مختلف درمانی در سطح استان منتقل شدهاند.
وی تصریح کرد: همچنین ۱۳ مورد اعزام بروناستانی انجام شده است که شامل ۵ اعزام به استان همدان، ۴ مورد به تهران، ۳ اعزام به کرمانشاه و یک مورد به ارومیه بوده است.
رئیس مرکز اورژانس پیشبیمارستانی کردستان توضیح داد: روند اعزام بیماران نیازمند خدمات درمانی ویژه، مطابق پروتکلهای تخصصی و با هماهنگی واحد هدایت و پایش صورت میگیرد.
به گفته هدایی در حال حاضر هیچ بیمار در صف انتظار پذیرش یا اعزام قرار ندارد و خدمات درمانی با ظرفیت کامل و بدون معطلی به بیماران ارائه میشود.
وی تصریح کرد: نظارت مستمر بر روند انتقال بیماران و استفاده از ظرفیت بیمارستانهای استان و استانهای معین، موجب تسریع در ارائه خدمات و کاهش زمان انتظار بیماران شده است.
