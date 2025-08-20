به گزارش خبرنگار مهر، خلیل حسین زاده عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران به ضرورت نقد خبرنگاران برای اصلاح عملکرد یک مجموعه اشاره کرد و گفت: از بدو ورود هدف اصلی اتمام پروژه‌های نیمه تمام بوده است.

وی رفع مسائل حقوقی و فنی پروژه‌ها را مهم دانست و گفت: کیفیت، قیمت و زمان مبنای اصلی توسعه متوازن شهر برای تعریف پروژه است.

شهردار جم افزود: برای تمام محلات شهر بر اساس نیاز پروژه تعریف شده است که برای برخی محلات بازگشایی معابر هدف اصلی بوده است.

وی به پروژه‌های شهرداری در چهار سال اخیر اشاره کرد و بیان کرد: ۲۴۵ هزار متر مربع آسفالت در سطح معابر شهر داشتیم.

۸۰ هزار متر مربع سنگفرش خیابان

شهردار جم از ۸۰ هزار متر مربع سنگفرش خیابان علی‌رغم قیمت بالاتر از آسفالت خبر داد.

وی به تأخیر در ترمیم حفاری‌ها و نارضایتی شهروندان اشاره کرد و گفت: ۳۵ هزار متر مربع ترمیم حفاری ادارت شهرستان ترمیم شده است.

حسین زاده از ۵۲ هزار متر مربع پارک و فضای سبز در شهرستان خبر داد و گفت: ۲۲ هزار متر مربع افزایش فضای سبز پارک چگاسه جم انجام شده است.

وی در حوزه مالی از تفریغ بودجه ۷۲ میلیاردی در سال ۱۴۰۰ خبر داد و اظهار داشت: امسال تفریغ بودجه مصوب شهرداری تا ۳۴۰ میلیارد تومان می‌توان تخمین زد.

وی از تلاش برای نداشتن پروژه نیمه تمام برای دور بعدی شورا سخن گفت و ادامه داد: پارکینگ طبقاتی جم با تمام چالش‌های پیرامون به بهره برداری رسید.

شهردار جم در رابطه با پروژه فرهنگسرای شهرداری جم از یک معماری و زیبای خاص طراحی خبر داد و گفت: چالش‌های مرتبط با شرکت آب منطقه‌ای و سیستم قضائی رفع شده است و به زودی پیمانکار شروع به کار کرده می‌کند.

وی توجه به حوزه عمران شهری مهم دانست و افزود: به کمک انجمن مدارس و آموزش و پرورش چمن پنج مدرسه شهرستان را تکمیل کردیم.

حسین زاده تجهیز آتش نشانی به ماشین آلات جدید یکی از شاخص ترین پروژه دانست و گفت: ساماندهی پسماندها برای جمع‌آوری و دفن زباله‌ها انجام شده است. وی در حوزه ترافیک از بازگشایی معابر و استفاده از پارکینگ طبقاتی سخن گفت.

شهردار جم احداث مسیر دوچرخه لازم دانست و تصریح کرد: مسیر دوچرخه و سلامت از پارک خانواده به فرهنگ سرا با مسافت ۱/۸ کیلومتر در هفته آتی کلنگ زنی می‌شود.

وی در رابطه با اتمام پروژه احداث موزه و بهره برداری از آن در دهه فجر و تکمیل و تجهیز کتابخانه عمومی جم سخن گفت و بیان کرد: ده هزار جلد کتاب در حوزه ادبیات توسط دکتر قیصری جم مرجع کتب ادبیات در حوزه جنوب استان خواهد بود.