شنبه در کهگیلویه و بویراحمد تعطیل نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مسعود حسینی گفت: شنبه اول شهریور در استان تعطیل نیست.
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری کهگیلویه و بویراحمد افزود: دستگاههای اجرایی به مانند سایر روزهای هفته در اولین روز شهریور آماده ارائه خدمات به مردم هستند.
یاسوج-معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری کهگیلویه و بویراحمد گفت: استان در روز شنبه تعطیل نیست.
