  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۲۹ مرداد ۱۴۰۴، ۲۰:۴۲

شنبه در کهگیلویه و بویراحمد تعطیل نیست

یاسوج-معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری کهگیلویه و بویراحمد گفت: استان در روز شنبه تعطیل نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مسعود حسینی گفت: شنبه اول شهریور در استان تعطیل نیست.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری کهگیلویه و بویراحمد افزود: دستگاه‌های اجرایی به مانند سایر روزهای هفته در اولین روز شهریور آماده ارائه خدمات به مردم هستند.

