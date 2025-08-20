شنبه در کهگیلویه و بویراحمد تعطیل نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مسعود حسینی گفت: شنبه اول شهریور در استان تعطیل نیست.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری کهگیلویه و بویراحمد افزود: دستگاه‌های اجرایی به مانند سایر روزهای هفته در اولین روز شهریور آماده ارائه خدمات به مردم هستند.