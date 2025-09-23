طرح ارتقای امنیت اجتماعی در جم اجرا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ یونس دهقانی گفت: اجرای طرح امنیت اجتماعی با رویکرد امنیت محله محور برای مقابله با سرقت‌ها و جمع آوری خرده فروشان مواد مخدر با همکاری مأموران انتظامی این فرماندهی در سطح شهرستان به مرحله اجرا در آمد.

وی افزود: در این طرح با هماهنگی مقام قضائی و با بکارگیری شگردهای پلیسی و استفاده از امکانات سازمانی، تعداد ۲۰ نفر اتباع بیگانه فاقد مجوز، ۲ نفر سارق و سه نفر خرده فروش مواد مخدر دستگیر که در بازرسی از مخفیگاه آنها مقدار سه کیلو و ۶۰۰ گرم مواد مخدر از نوع ماریجوانا کشف شد.

فرمانده انتظامی جم با بیان اینکه پنج نفر متهم با تشکیل پرونده به مرجع قضائی و اتباع بیگانه برای طرد از کشور به اردوگاه مراقبتی معرفی شدند تصریح کرد: در این طرح تعداد ۱۲ دستگاه خودرو و ۶ دستگاه موتورسیکلت توقیف و به پارکینگ انتقال یافت.