جمع آوری ۱۸۴ نفر اتباع بیگانه غیرمجاز در چابهار

چابهار - فرمانده انتظامی شهرستان چابهار از جمع آوری ۱۸۴ نفر اتباع بیگانه غیرمجاز افغانستانی در نتیجه اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدعلی لکزایی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: در راستای طرح برخورد با مخلان نظم و امنیت، طرح ارتقا امنیت اجتماعی با رویکرد محله محور طی هفته گذشته در شهرستان چابهار اجرا شد.

فرمانده انتظامی شهرستان چابهار افزود: در نتیجه اجرای این طرح، تعداد ۱۹ نفر سارق، ۱۰۰ نفر معتاد متجاهر و ۱۸۴ نفر اتباع بیگانه غیرمجاز، ۹ نفر خرده فروش مواد مخدر دستگیر شدند.

وی در ادامه کشف ۷ قبضه سلاح و ۳ هزار لیتر سوخت قاچاق و توقیف ۴ دستگاه خودرو، ۲۶ دستگاه موتورسیکلت متخلف را از دستاوردهای این طرح عنوان کرد.

