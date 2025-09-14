جمع آوری ۱۸۴ نفر اتباع بیگانه غیرمجاز در چابهار

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدعلی لکزایی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: در راستای طرح برخورد با مخلان نظم و امنیت، طرح ارتقا امنیت اجتماعی با رویکرد محله محور طی هفته گذشته در شهرستان چابهار اجرا شد.

فرمانده انتظامی شهرستان چابهار افزود: در نتیجه اجرای این طرح، تعداد ۱۹ نفر سارق، ۱۰۰ نفر معتاد متجاهر و ۱۸۴ نفر اتباع بیگانه غیرمجاز، ۹ نفر خرده فروش مواد مخدر دستگیر شدند.

وی در ادامه کشف ۷ قبضه سلاح و ۳ هزار لیتر سوخت قاچاق و توقیف ۴ دستگاه خودرو، ۲۶ دستگاه موتورسیکلت متخلف را از دستاوردهای این طرح عنوان کرد.