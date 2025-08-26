جمع آوری ۳۷۵ نفر اتباع بیگانه غیر مجاز در زابل

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی اکبر نواب زاده شب سه شنبه در جمع خبرنگاران گفت: در راستای برخورد با مخلان نظم و امنیت، طرح ارتقا امنیت اجتماعی طی هفته گذشته در سطح شهرستان زابل اجرا شد؛ که در نتیجه اجرای این طرح تعداد ۲۴ نفر سارق ،۱۳۰ نفر معتاد متجاهر ،۹ نفر خرده فروش مواد مخدر و تعداد ۳۷۵ نفر از اتباع بیگانه غیر مجاز دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان زابل تصریح کرد: همچنین در این طرح تعداد ۲ دستگاه موتورسیکلت ،۲ دستگاه خودروی سرقتی ،۲ کیلو و ۵۰۰ گرم انواع مواد مخدر، ۶ قبضه سلاح غیر مجاز کشف و ۳۴ دستگاه خودرو و موتورسیکلت متخلف، فاقد پلاک و دارای آلودگی صوتی توقیف و روانه پارکینگ شدند.