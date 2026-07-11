به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاعرسانی سیما، پیمان جبلی رئیس رسانه ملی، در حاشیه مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید، در ویژهبرنامه «باید برخاست» شبکه تهران، با تمجید از حضور حماسی اقشار مختلف مردم، بهویژه نسل جوان، گفت: عظمت احساسات، مهر و خشم مقدسی که در میان جمعیت موج میزند، هرگز در قاب کوچک دوربین و میکروفن قابل ثبت نیست و این مسئولیت سنگینی است که بر دوش ماست تا این حماسه را برای نسلهای آینده بهدرستی روایت کنیم.
رئیس صدا و سیما با تاکید بر اینکه این مراسم پایان راه نیست، افزود: آنچه امروز با چشم میبینیم، سرآغاز دوره جدیدی از اقتدار برای ایران عزیز است؛ فردا پایان شهید خامنهای نیست، بلکه آغاز عصر خامنهای بزرگ است که ثمرات آن برای سالها برکات خود را بر کشور خواهد گستراند.
جبلی با اشاره به دستاوردهای ۳۷ ساله رهبری شهید در حوزههای نظامی، علمی و پیشرفتهای موشکی، عنوان کرد: همه این موفقیتها و نیز حضور پرشور دهههفتادیها و هشتادیها در این مراسم، نتیجه مکتب تربیتی امام خامنهای است که امروز به بار نشسته و تحقق آرزوهای ایشان در ادامه مسیر، طبق بیانیه گام دوم، با قدرت ادامه خواهد یافت.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، از هم افزایی کمنظیر تمامی بخشهای سازمان صداوسیما در پوشش این رویداد عظیم قدردانی کرد و آن را گامی در جهت تحقق خواسته رهبر معظم انقلاب مبنی بر «رسانه در تراز بعثت امت» دانست و افزود: تمام مراکز استانی، واحدهای سیار، زیرساختهای فنی و شبکههای برونمرزی، همگی بهمثابه یک روح در پیکر واحد، پای کار آمدند تا این لحظات تاریخی را به شایستهترین شکل ثبت کنند.
رئیس رسانه ملی در پایان، با تمجید از ابتکار شبکه تهران در تهیه و تولید برنامه «گفتگوی ویژه مردمی»، تصریح کرد: این حرکت ارزشمند که دوربین و میکروفن به دست مردم، صاحبان اصلی رسانه، سپرده شد، مصداق عینی مردمیسازی رسانه است و امیدواریم با تداوم چنین اقداماتی، سربلند و سرافراز باشیم.
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