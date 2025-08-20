https://mehrnews.com/x38PYt ۲۹ مرداد ۱۴۰۴، ۲۲:۰۳ کد خبر 6566659 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۲۹ مرداد ۱۴۰۴، ۲۲:۰۳ حرم امام رضا(ع) در شب های پایانی دهه ماه صفر مشهد - در این فیلم تصاویری زیبا از حال و هوای حرم مطهر رضوی در شب های پایانی دهه آخر صفر را مشاهده می کنید. دریافت 10 MB کد خبر 6566659 کپی شد مطالب مرتبط حال و هوای زائران رضوی در محورهای منتهی به مشهدالرضا(ع) فراشان حرم رضوی میزبان زائران پیاده امام رضا(ع) خانههایی به وسعت دل؛ میزبانی از زائران امام رضا(ع) در دهه پایانی صفر تشکیل قرارگاه عملیات تبلیغی برای میزبانی از زائران پیاده امام رضا (ع) برچسبها ایران امام رضا(ع) دهه پایانی ماه صفر مشهد حرم امام رضا (ع)
نظر شما