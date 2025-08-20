  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۹ مرداد ۱۴۰۴، ۲۲:۰۳

حرم امام رضا(ع) در شب های پایانی دهه ماه صفر

مشهد - در این فیلم تصاویری زیبا از حال و هوای حرم مطهر رضوی در شب های پایانی دهه آخر صفر را مشاهده می کنید.

