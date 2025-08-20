به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین کشکولی عصر چهارشنبه در آئین شکرانه خدمت خادمان موکب حرم مطهر بانوی کرامت در ایران و عراق با اشاره به فعالیت‌های رسانه‌ای این شبکه اظهار کرد: نزدیک به هزار دقیقه محفل قرآنی، حدود ۷۰۰ دقیقه برنامه گفت‌وگو محور و بیش از هزار و ۴۰۰ دقیقه دعا، توسل و هیئت به‌طور زنده از موکب بانوی کرامت روی آنتن رفت.

وی افزود: همچنین حدود ۳۰۰ دقیقه برنامه‌های اذانگاهی شامل تلاوت قرآن، دعا و اذان از موکب عمود ۱۰۸۰ به‌صورت زنده پخش شد.

مدیر شبکه قرآن و معارف سیما یکی از ویژگی‌های برجسته موکب حرم مطهر حضرت معصومه (س) را فعالیت‌های فرهنگی ویژه برای کودکان دانست و تصریح کرد: این موکب تنها موکب مسیر پیاده‌روی نجف تا کربلا بود که کار تخصصی کودک انجام داد و در همین راستا، حدود ۳۰۰ دقیقه برنامه زنده ویژه کودک از این موکب پخش شد.

کشکولی از تولید آثار تصویری مرتبط با حال و هوای زائران و خدمات موکب خبر داد و گفت: حدود ۶۰ اثر کوتاه و یک مستند نیمه‌بلند در فرایند تولید قرار دارد که پس از ماه صفر از رسانه ملی پخش خواهد شد.

وی با بیان اینکه برنامه‌سازی در چهار لوکیشن مختلف به‌صورت روزانه انجام می‌شد؛ اظهار کرد: به‌طور متوسط روزانه ۱۰ ساعت برنامه زنده از موکب حرم بانوی کرامت روی آنتن رفت و تلاش گسترده‌ای صورت گرفت تا علاوه بر خدمت‌رسانی، این خدمات به بهترین شکل روایت و در حافظه رسانه‌ای کشور ثبت شود.