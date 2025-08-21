به گزارش خبرنگار مهر، هادی مدقق صبح پنجشنبه در آئین افتتاح پروژه‌های صنعت برق و آب اظهار کرد: با افتتاح پست برق شهرک صنعتی مشهد، تعداد پست‌های برق شهرک‌های صنعتی در استان به سیزده پست افزایش یافته است. این پست‌ها در مجموع ظرفیتی بالغ بر ۷۴۵ مگاولت آمپر دارند.

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای خراسان افزود: بر اساس تفاهم‌نامه بین شرکت شهرک‌های صنعتی و سازمان برنامه در استان، چهار پست دیگر نیز تا پایان سال در شهرهای سبزوار، گناباد، کاشمر، و منطقه تبادکان به بهره‌برداری خواهند رسید. با این اقدام، ظرفیت برق‌رسانی به شهرک‌های صنعتی به ۸۶۵ مگاولت آمپر در قالب هفده پست افزایش خواهد یافت. وی این موفقیت را نشانه‌ای از کار مشترک و مؤثر بین دستگاه‌های مختلف استان دانست که به نفع بخش صنعت خواهد بود.

آغاز بهره‌برداری از پست‌های برق نهضت ملی مسکن

وی بیان کرد: اولین پست از سه پست برق پروژه‌های نهضت ملی مسکن، با عنوان پست مهرگان، به صورت از راه دور افتتاح شده است. این پروژه‌ها در شهرهای مشهد، سبزوار و بجستان با همکاری اداره کل راه و شهرسازی و منابع استانی در دست اقدام هستند.

مدقق با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر، از همکاری استاندار خراسان قدردانی کرد و گفت: اختیاراتی به استان برای سرعت بخشیدن به این حوزه داده شده، که هدف ما تولید ۳۰۰۰ مگاوات برق تجدیدپذیر در سه سال آینده خواهد بود.این اقدام نه تنها مصرف برق استان را پوشش خواهد داد، بلکه به تعهدات شبکه سراسری نیز کمک می‌کند.