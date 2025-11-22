خدابنده: میزان تلفات شبکه برق در خراسان رضوی ۱۰ درصد است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا خدابنده ظهر شنبه در همایش استانی مدیران برق خراسان رضوی در تربت‌حیدریه، به شعار امسال مبنی بر جهش تولید با مشارکت مردم اشاره و اظهار کرد: وظیفه داریم شرایط را برای بخش تولید به نحوی فراهم کنیم تا برق همیشگی و مداوم در اختیارشان باشد.

مدیر توزیع برق خراسان رضوی با اشاره به وجود ناترازی آب و برق که در کشور گفت: باید به نحوی عمل کرد که هم این ناترازی مدیریت شود و هم مشارکت مردم را جلب کرد، لذا نیازمند سعه صدر و قدرت تحمل بالا هستیم که یک آماده سازی ذهنی قبل از مواجهه با مسائل را می‌طلبد.

وی با بیان اینکه با هدف رفع ناترازی برق چند پروژه بزرگ در خراسان رضوی در حال اجراست که تا چند سال آینده به اتمام می‌رسند، بیان کرد: در این راستا نخستین پروژه کنترل پذیری مشترکین است که اجرای آن تا پایان خرداد ماه امسال به طول خواهد انجامید لذا مدیران برای اجرای این پروژه نیاز به رویکرد ایمنی بیشتری دارند.

خدابنده پروژه بعدی را تبدیل سیم به کابل ذکر و افزود: موارد حادثه خیز این پروژه به شکل کامل برای همه تشریح و آموزش‌ها داده شده است اما در این بخش نقش سرپرستان و رؤسای واحدهای بهره برداری و مهندسی و مسئولان ایمنی بسیار اهمیت دارد تا بتوانند با پایش و کنترل دقیق از بروز حوادث پیشگیری کنند.

مدیر توزیع برق خراسان رضوی با اشاره به قوانین حمایتی مجلس از صنعت برق، از جمله قانون حمایت از صنعت برق مصوب ۱۳۹۴ و قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق مصوب ۱۴۰۱، عملکرد وزارت نیرو در اجرای این قوانین را مثبت ارزیابی کرد و گفت: اجرای این قوانین گشایش‌های مهمی برای صنعت برق ایجاد کرده و زمینه رفع مشکلات را فراهم کرده است.

وی با اشاره به مدل بلوغ هوشمندی اسکیت که توسط پژوهشگران داخلی بومی‌سازی شده و پنج سطح توسعه دارد، افزود: این مدل نه تنها تجهیزات و شبکه، بلکه ساختار سازمانی، حقوقی و روابط عمومی شرکت‌ها را نیز در بر می‌گیرد و مسیر حرکت صنعت برق را مشخص می‌سازد.

خدابنده تأکید کرد: دو راهکار اصلی برای رفع ۸۰ درصد مشکلات ناترازی صنعت برق، توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر و هوشمندسازی شبکه مد نظر قرار دادیم و در این راستا اقداماتی چون اتوماسیون شبکه فشار متوسط، هوشمندسازی پست‌های توزیع عمومی، مدیریت منابع تولید پراکنده و کاهش تلفات انرژی در دستور کار است.

خدابنده با تأکید بر ضرورت کاهش تلفات انرژی و توسعه هوشمندسازی شبکه، گفت: میزان تلفات شبکه در حوزه تجهیزات حدود ۱۰ درصد است که با توجه به هزینه‌های سنگین توسعه و نگهداری شبکه، نیازمند اقدامات جدی برای کنترل و کاهش آن است.

مدیر توزیع برق خراسان رضوی بیان کرد: طی سه سال گذشته، تنها در این شرکت حدود ۶ همت هزینه توسعه و نگهداری شبکه انجام شده و در کنار آن، مردم نیز با احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر سهم قابل توجهی در تأمین انرژی داشته‌اند.

وی افزود: توسعه سالانه خطوط فشار متوسط، ایجاد نقاط مانوری، نصب تجهیزات اتوماسیون و احداث حدود ۲۰۰ پست توزیع و ۱۵۰۰ کیلومتر خطوط جدید از الزامات بهبود کیفیت ولتاژ و کاهش خاموشی مشترکان است.

خدابنده گفت: در برنامه‌ای چهار ساله که امسال به پایان می‌رسد، حدود ۱۰ هزار کیلومتر شبکه سیمی استان به کابل خودنگهدار استاندارد تبدیل شده است؛ اقدامی که سالانه نزدیک به ۱,۰۰۰ میلیارد تومان هزینه در بر داشته اما نقش مهمی در کاهش خاموشی‌ها و افزایش ایمنی شبکه ایفا کرده است