به گزارش خبرنگار مهر، لیگ برتر فوتبال زنان ایران همیشه شاهد ظهور تیمهایی بوده که با تغییرات اساسی جایگاه خود را از یک تیم میانهجدولی به مدعی قهرمانی ارتقا دادهاند.
در آستانه هجدهمین دوره رقابتها این بار نام ایستا البرز بیش از همه بر سر زبانها افتاده است؛ تیمی که فصل گذشته با قرار گرفتن در رتبه چهارم کار خود را به پایان رساند، اما حالا با تحولات بزرگ چشماندازی متفاوت پیشروی فوتبال زنان ترسیم کرده است.
مهمترین دلیل این تغییر نگاه ورود دو ستاره ملیپوش به ترکیب ایستا است. زهرا خواجوی دروازهبان شماره یک تیم ملی پس از سالها حضور موفق در خاتون بم این فصل سنگربان ایستا خواهد بود. انتقال او از همان ابتدا توجه رسانهها را به خود جلب کرد؛ بهویژه اینکه پرسپولیس هم خواهان جذب او بود و این انتخاب ارزش بیشتری به تصمیم ایستا بخشید. حضور خواجوی علاوه بر تقویت خط دفاع برای سایر بازیکنان نیز پشتوانهای روحی محسوب میشود و میتواند تیم را از نظر روانی به سطحی بالاتر برساند.
در خط حمله نیز زهرا قنبری مهاجم باتجربه و پرافتخار فوتبال ایران به ایستا پیوسته است. قنبری با سالها سابقه قهرمانی و کسب عنوان خانم گلی یکی از تأثیرگذارترین بازیکنان لیگ به شمار میرود.
حضور او به معنای افزایش قدرت تهاجمی تیم است و بدون تردید زوجسازی او با مهاجمان دیگر تهدیدی جدی برای خط دفاعی رقبا خواهد بود. افزون بر تواناییهای فنی تجربه و رهبری قنبری میتواند نقشی کلیدی در مدیریت جریان مسابقات ایفا کند.
عنصر مهم دیگر حضور نیلوفر اردلان روی نیمکت ایستا است. اردلان کاپیتان پیشین تیم ملی و چهرهای شناختهشده در فوتبال و فوتسال زنان ایران اکنون وظیفه هدایت این تیم را بر عهده دارد. تجربه حضور او در ردههای ملی بهویژه تیم جوانان و شخصیت کاریزماتیکی که دارد میتواند ترکیبی از دانش فنی و انگیزه مضاعف را به بازیکنان منتقل کند. بیتردید حضور اردلان در کنار بازیکنان بزرگی چون خواجوی و قنبری ترکیبی متفاوت از ایستای فصل گذشته خواهد ساخت.
مجموع این تغییرات نشان میدهد که ایستا دیگر تنها به حضور در میان چهار تیم برتر لیگ راضی نخواهد بود. سیاستهای حسابشده در نقل و انتقالات، تغییرات مدیریتی و فنی و البته جذب چهرههای شاخص ملی همگی گویای آن است که البرزیها با جدیت برای قهرمانی وارد میدان میشوند. این موضوع معادلات قهرمانی را نیز پیچیدهتر کرده است؛ چراکه خاتون بم و گلگهر که در سالهای اخیر مدعیان اصلی بودند حالا باید رقیب تازهنفسی را مقابل خود ببینند.
در مجموع میتوان گفت ایستا البرز با ساختاری نوین و ستارههایی درخشان در فصل جدید یکی از تیمهایی خواهد بود که بیشترین توجهات را به خود جلب میکند. ورود این تیم به جرگه مدعیان نهتنها رقابتهای لیگ را جذابتر میکند بلکه نویدبخش گسترش جغرافیایی و ارتقای سطح فوتبال زنان در ایران است.
