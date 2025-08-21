  1. استانها
  2. سمنان
۳۰ مرداد ۱۴۰۴، ۱۰:۴۳

امداد به ۲ حادثه در استان سمنان؛ پیکر مفقودی پیدا شد

امداد به ۲ حادثه در استان سمنان؛ پیکر مفقودی پیدا شد

سمنان- مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان سمنان از امداد رسانی به دو حادثه در استان خبر داد و گفت: یک نفر در این حوادث فوت و پیکر مفقودی پیدا شد.

حسین درخشان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه امداد گران در روز پنجشنبه به دو حادثه مهم امداد رسانی کردند، ابراز داشت: یک تصادف رانندگی و یک مفقودی از جمله مأموریت‌های هلال احمر بود.

وی با بیان اینکه مفقودی فردی حوالی کارخانه آجر سفال سرخه به هلال احمر گزارش شد، افزود: بلافاصله تیم‌های امدادی سرخه، سمنان و مهدی‌شهر به محل حادثه اعزام شدند.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان سمنان با بیان اینکه با استفاده از تجهیزات تخصصی و پهپاد عملیات جست و جو آغاز شد، ابراز داشت: بعد از ۱۴ ساعت پیکر فرد مفقودی در استخر خاکی کشف و به عوامل انتظامی تحویل داده شد.

درخشان از واژگونی کامیون در محور سبزوار به میامی خبر داد و تصریح کرد: حادثه مصدومیت شش نفر را در پی داشته است.

وی از انجام عملیات رها سازی خبر داد و افزود: بعد از انجام اقدامات اولیه مصدومان توسط اورژانس به مراکز درمانی انتقال یافتند.

کد خبر 6566920

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها