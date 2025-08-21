امداد به ۲ حادثه در استان سمنان؛ پیکر مفقودی پیدا شد

حسین درخشان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه امداد گران در روز پنجشنبه به دو حادثه مهم امداد رسانی کردند، ابراز داشت: یک تصادف رانندگی و یک مفقودی از جمله مأموریت‌های هلال احمر بود.

وی با بیان اینکه مفقودی فردی حوالی کارخانه آجر سفال سرخه به هلال احمر گزارش شد، افزود: بلافاصله تیم‌های امدادی سرخه، سمنان و مهدی‌شهر به محل حادثه اعزام شدند.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان سمنان با بیان اینکه با استفاده از تجهیزات تخصصی و پهپاد عملیات جست و جو آغاز شد، ابراز داشت: بعد از ۱۴ ساعت پیکر فرد مفقودی در استخر خاکی کشف و به عوامل انتظامی تحویل داده شد.

درخشان از واژگونی کامیون در محور سبزوار به میامی خبر داد و تصریح کرد: حادثه مصدومیت شش نفر را در پی داشته است.

وی از انجام عملیات رها سازی خبر داد و افزود: بعد از انجام اقدامات اولیه مصدومان توسط اورژانس به مراکز درمانی انتقال یافتند.