هشدار نسبت به خطرات دریایی در گیلان؛ استقرار توده هوای پایدار از شنبه

محمد دادرس در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نقشه‌های هواشناسی نشان‌دهنده فعالیت جریانات همراهی با ناپایداری نسبی به صورت محلی در برخی نقاط استان است.

وی افزود: در این مدت وزش باد در برخی مناطق، افزایش ابر و احتمال رگبار و رعد و برق به ویژه در ارتفاعات و دامنه‌ها به صورت موقتی و شدید پیش‌بینی می‌شود.

دادرس تصریح کرد: از شنبه هفته آینده با تقویت موج هوایی گرم، شرایط برای افزایش نسبی دما و استقرار توده هوای غالباً پایدار تا اواسط هفته در منطقه فراهم خواهد شد.

مدیرکل هواشناسی گیلان با بیان اینکه احتمال گسیل گرد و خاک (گردشگری و خاکشیر) به منطقه در این مدت دور از انتظار نیست، به هشدار سطح زرد دریایی اشاره کرد و گفت: احتمال غرق شدن شناگران، آسیب به س‌ها و تورهای صیادی، خسارت به قایق‌ها و شناورهای کوچک و همچنین خسارت به تأسیسات دریایی وجود دارد.

وی در پایان توصیه کرد: منع شنا، ممنوعیت تردد قایق‌های سبک و تفریحی در اکثر ساعات جمعه، محدود کردن ورود و خروج کشتی‌ها به بندر کاسپین و تجاری، و منع فعالیت‌های شیلاتی از جمله تمهیدات لازم است که باید توسط کلیه فعالان دریایی رعایت شود.