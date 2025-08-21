  1. استانها
۳۰ مرداد ۱۴۰۴، ۱۲:۲۳

۶ هزار متر مربع از اراضی کشاورزی در نور آزادسازی شد

نور- فرمانده انتظامی مازندران از آزادسازی شش هزار متر مربع از اراضی کشاورزی در شهرستان نور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسن مفخمی شهرستانی در تشریح جزئیات این عملیات اظهار داشت: در راستای مبارزه با ساخت و سازهای غیرمجاز و اجرای قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی، ۶ هزار متر مربع ساخت و ساز غیرمجاز شامل دیوارکشی در زمین‌های کشاورزی منطقه بلده آزادسازی شد.

وی افزود: در این عملیات که با حضور مسئولان اداره جهاد کشاورزی و نمایندگان امور اراضی انجام شد، با حکم مرجع قضائی، ۶ هزار متر مربع از اراضی کشاورزی که تغییر کاربری داده شده بود، تخریب و آزاد شد.

فرمانده انتظامی استان مازندران تصریح کرد: ارزش ریالی اراضی کشاورزی آزاد شده بالغ بر ۹۰۰ میلیارد ریال برآورد شده و در این رابطه دو متهم به مراجع قضائی معرفی شدند.

سردار مفخمی شهرستانی با تأکید بر اینکه هرگونه تصرف و ساخت و ساز غیرمجاز در زمین‌های کشاورزی موجب اخلال در خودکفایی کشور در بخش کشاورزی و افزایش بیکاری در جامعه خواهد شد، به شهروندان توصیه کرد: قبل از هرگونه اقدام عمرانی، وضعیت ملک و نوع کاربری را از ادارات مربوطه استعلام کنند.

