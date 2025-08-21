۶ هزار متر مربع از اراضی کشاورزی در نور آزادسازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسن مفخمی شهرستانی در تشریح جزئیات این عملیات اظهار داشت: در راستای مبارزه با ساخت و سازهای غیرمجاز و اجرای قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی، ۶ هزار متر مربع ساخت و ساز غیرمجاز شامل دیوارکشی در زمینهای کشاورزی منطقه بلده آزادسازی شد.
وی افزود: در این عملیات که با حضور مسئولان اداره جهاد کشاورزی و نمایندگان امور اراضی انجام شد، با حکم مرجع قضائی، ۶ هزار متر مربع از اراضی کشاورزی که تغییر کاربری داده شده بود، تخریب و آزاد شد.
فرمانده انتظامی استان مازندران تصریح کرد: ارزش ریالی اراضی کشاورزی آزاد شده بالغ بر ۹۰۰ میلیارد ریال برآورد شده و در این رابطه دو متهم به مراجع قضائی معرفی شدند.
سردار مفخمی شهرستانی با تأکید بر اینکه هرگونه تصرف و ساخت و ساز غیرمجاز در زمینهای کشاورزی موجب اخلال در خودکفایی کشور در بخش کشاورزی و افزایش بیکاری در جامعه خواهد شد، به شهروندان توصیه کرد: قبل از هرگونه اقدام عمرانی، وضعیت ملک و نوع کاربری را از ادارات مربوطه استعلام کنند.
نور- فرمانده انتظامی مازندران از آزادسازی شش هزار متر مربع از اراضی کشاورزی در شهرستان نور خبر داد.
