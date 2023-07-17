  1. استانها
  2. گلستان
۲۶ تیر ۱۴۰۲، ۹:۴۴

فرمانده انتظامی شهرستان گرگان:

عامل شرارت و ناامنی درگرگان دستگیر شد

عامل شرارت و ناامنی درگرگان دستگیر شد

گرگان- فرمانده انتظامی شهرستان گرگان از دستگیری عامل درگیری و شرارت در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی تجری گفت: پس از اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک مورد درگیری با سلاح سرد توسط سرنشین یک دستگاه پژو پارس، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی کلانتری ۱۳ این فرماندهی قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شهرستان گرگان با اشاره به مجروح شدن شخصی با سلاح سرد توسط متهم به بهانه واهی در یکی از خیابان‌های اصلی گرگان، افزود: مأموران با تجهیزات کامل به محل وقوع درگیری اعزام شدند.

تجری بیان کرد: فرد مورد نظر در کمتر از ۲ ساعت شناسایی و دستگیر شد.

فرمانده انتظامی شهرستان گرگان گفت: متهم در تحقیقات اولیه پلیس به بزه ارتکابی اعتراف و برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شد.

وی افزود: بر هم زدن نظم و امنیت و آرامش شهروندان خط قرمز پلیس است و پلیس اجازه جولان به ارازل اوباش را نخواهد داد و با افراد خاطی بدون اغماض به شدت برخورد خواهد کرد.

کد مطلب 5838430

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه