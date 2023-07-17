عامل شرارت و ناامنی درگرگان دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی تجری گفت: پس از اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک مورد درگیری با سلاح سرد توسط سرنشین یک دستگاه پژو پارس، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی کلانتری ۱۳ این فرماندهی قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شهرستان گرگان با اشاره به مجروح شدن شخصی با سلاح سرد توسط متهم به بهانه واهی در یکی از خیابان‌های اصلی گرگان، افزود: مأموران با تجهیزات کامل به محل وقوع درگیری اعزام شدند.

تجری بیان کرد: فرد مورد نظر در کمتر از ۲ ساعت شناسایی و دستگیر شد.

فرمانده انتظامی شهرستان گرگان گفت: متهم در تحقیقات اولیه پلیس به بزه ارتکابی اعتراف و برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شد.

وی افزود: بر هم زدن نظم و امنیت و آرامش شهروندان خط قرمز پلیس است و پلیس اجازه جولان به ارازل اوباش را نخواهد داد و با افراد خاطی بدون اغماض به شدت برخورد خواهد کرد.